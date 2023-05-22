Закидують тухлими яйцями: в Іркутську артисти театру страждають через Z-банер від мерії

Працівники театру двічі анонімно надсилали листи до мерії з вимогою прибрати банер із літерою "Z", але їхні вимоги залишилися без відповіді.

В Іркутську працівники місцевого театру страждають через Z-банер, який наказала почепити на фасад будівлі мерія. Все через те, що противники війни в Україні постійно закидають його та будівлю тухлими яйцями та поливають зеленкою. Про це повідомляє "Іркутський блог".

Зазначається, що театральна спільнота двічі анонімно надсилала до мерії листа з вимогою прибрати банер з будівлі Іркутського драматичного театру.

"Вивіски та транспаранти перекривають фасад будівлі, побудованої на пожертвування городян наприкінці ХІХ століття. Театр — візитна картка міста, прикраса вулиці Карла Маркса. Зважаючи на неоднозначне ставлення деяких представників суспільства до воєнної операції і даного символу, вивіска піддавалася "обстрілу" тухлими яйцями із зеленкою. У зв'язку з чим довелося відмивати не лише сам транспарант, а й фасад будівлі", — йдеться у звернення театралів.

Вони також несміливо додали у листі, що театр перебуває поза політикою, є храмом культури і не повинен бути рекламним щитом, політичною трибуною чи мішенню для тухлих яєць.

За повідомленням "Іркутського блогу", мерія на анонімні листи театралів не відреагувала.

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