"Не дочекались подарунків": бійці РДК викрали БТР у ФСБ (відео)

Подробиць "спецоперації" бійці РДК не повідомили, але показали, як спокійно їдуть дорогою на захопленому бронетранспортері.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" обзавелися броньованою технікою. Вони викрали БТР, який, за їхніми словами, належить ФСБ Росії. Відео виклали в телеграм-каналі підрозділу.

"Ми не дочекалися солодких подарунків від російської опозиції, тому зробили собі подарунок самі. БТР 82А, наприклад.P.S. РДК 1:0 ФСБ", — йдеться в повідомленні.

На оприлюдненому відео боєць, який сів за кермо БТРа, жартома розповідає, що батько говорив йому йти в трактористи, а він натомість пішов у військові. На відео видно, як бійці на трофейному БТРі їдуть асфальтованою дорогою.

Вони також подякували міністру оборони РФ Сергію Шойгу за наданий транспорт.

Нагадаємо, що 22 травня на територію Бєлгородської області зайшла група російських добровольців, які заявили, що мають намір звільнити Росію від путінського диктату та зробити Бєлгородщину демілітаризованою зоною.

Губернатор Бєлгородської області РФ повідомив, що багато жителів Грайворонського району втекли з населеного пункту і зазначив, що масове виселення мешканців району є серйозним викликом для регіону.

Також бійці "Російського добровольчого корпусу" передали вітання Путіну з Бєлгородщини.