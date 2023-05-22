"Україна має право": у США відреагували на події на Бєлгородщині

В США вважають, що якщо Росія розпочала війну проти України, то Україна має право вирішувати, як і де їй проводити свої військові операції.

США дали Києву зрозуміти, що не заохочують атаки територій за межами України. Втім, до ситуації, яка сталася 22 травня у Бєлгородській області в РФ, ставляться з певним розумінням. Свою думку з приводу того, що відбувається зараз на Бєлгородщині висловив речник Держдепу Меттью Міллер під час брифінгу, повідомляє Голос Америки.

"Ми дуже чітко пояснили українцям, що виступаємо проти атак за межами їхніх кордонів. Але я вважаю, що варто нагадати світові, що, звісно, що це Росія розпочала цю війну, що це Росія продовжує нападати на мирне населення в Україні. Росія обстрілює школи лікарні та цивільну інфраструктуру. Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія", — наголосив він.

Нагадаємо, що 22 травня у Бєлгородську область, за повідомленням російських ЗМІ, зайшла група військових і влаштувала перестрілку із застосуванням військової техніки.

Бійці легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу записали відео поряд із селом Безлюдівка, яке розташоване за кілька кілометрів від українсько-російського кордону. Загалом вони відвідали три населені пункти: Безлюдівка, Чуровичі, а також Любимівка в РФ.

Увечері 22 травня стало відомо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" викрали БТР, який належать ФСБ.