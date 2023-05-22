Режим буде повалено: ексдепутат Держдуми розповів, чим для РФ закінчиться війна в Україні

Російський опозиційний політик та ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що українці не повинні ризикувати життям та брати участь у поваленні режиму Путіна. За словами ексдепутата Держдуми, це — зона відповідальності самих росіян.

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який останнім часом мешкає в Україні, вважає, що російсько-українська війна може завершитися лише у Москві. Про це російський опозиційний політик розповів в інтерв'ю британській комерційній радіостанції LBC, оприлюдненому 22 травня.

"Ця війна (російсько-українська, — ред.) не закінчиться в Україні, ця війна може закінчитися тільки в Москві, коли режим Путіна буде повалений", — сказав Пономарьов.

За словами колишнього депутата Держдуми РФ, "закінчувати війну на Червоній площі" будуть не українські військові та навіть не сили НАТО. Цим займатимуться росіяни. Насамперед ті, які перейшли з лав ЗС РФ на бік України і тепер допомагають офіційному Києву у війні з окупантами.

"Це наша робота. Несправедливо, якщо українці проливатимуть свою кров за нашу свободу", — пояснив свою позицію Пономарьов.

Нагадаємо, 3 травня опозиціонер РФ Ілля Пономарьов у коментарі одному з росЗМІ заявив про те, що знає організаторів атаки БПЛА на Кремль. При цьому Пономарьов не уточнював, про кого йдеться і закликав дочекатися офіційної заяви організаторів. За словами політика, він не може розголошувати відомі йому подробиці.

Крім того, у січні 2023 року колишній депутат Держдуми РФ висловив думку, що російський президент Володимир Путін може не дожити до 2024 року. Російський політичний діяч припускає, що заяви про анексію "нових територій", які в той же час РФ не контролює повністю, а також наступ російських військ на Київ і відступ від Херсона, що не вдався, можуть призвести до того, що ближнє оточення Путіна повстане проти нього.