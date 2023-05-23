ЗСУ готують наступ: генерал США назвав причину початку військових операцій під Бєлгородом

У Росії скоро будуть проводити різні типи військових операцій — рейди, вилазки та відволікальні удари. Як правило, ці маневри проводять перед великим наступом вважає екскомандувач Сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг.

Рейди представників Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) та "Російського добровольчого корпусу" (РДК) у Бєлгородській області 22 травня можуть бути підготовкою в межах контрнаступу української армії. Про це написав 22 травня у Twitter колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал Марк Гертлінг.

Незабаром можна буде побачити різні типи страйків у РФ або "операцій по обману" — рейди, вилазки та відволікальні удари, вважає американський військовий.

Рейди, як вказує Гертлінг, це раптова атака з певною метою — погрозами чи руйнуванням невеликих об'єктів, ліквідацією чи захопленням у полон невеликих груп окупантів та їхньої техніки. Також можуть звільнятися ув'язнені.

"Рейди тривають досить довго для досягнення цілей — викликати замішання чи паніку серед ворожих сил. А вилазки — це наступальні дії, які зазвичай вимагають підтримки для ведення обмеженого бою", — пояснив генерал.

Відволікальні удари створять враження атаки. Це демонстрація сили на полі бою з бажанням заплутати, але не вступити в контакт із противником, зауважив фахівець.

Ця військова стратегія та дії, за оцінками Гертлінга, проводяться перед великими наступальними операціями, щоб ввести супротивника в оману — він не знатиме, де відбудеться головний удар, заявив екскомандувач.

Нагадаємо, що 22 травня російські медіа повідомляли про перестрілки та вибухи із застосуванням військової техніки в Бєлгородській області Росії. За даними пропагандистів, стався нібито бій із ДРГ біля села Дронівка.

Бійці РДК заявили про прорив кордону та привітали "дідуся Путіна". Їм вдалося відвідати три населені пункти: Безлюдівка, Чуровичі та Любимівку.