Після виходу ПВК "Вагнер" до Бахмуту прийдуть недосвідчені солдати ЗС РФ, — ISW

За оцінками аналітиків, становище, в якому знаходяться російські війська в Бахмуті, особливо вразливе через те, що наступ у цьому районі, ймовірно, завершився. ЗСУ має можливість розпочати свої контратаки на ослаблених флангах міста.

Надмірна увага в Росії до того, кому ж мають дістатися лаври після можливого захоплення Бахмута, відволікає від небезпечного становища російських сил у тому ж Бахмуті та на прилеглій території. Водночас це наголошує на впливі керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в інформаційному просторі. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні за 21 травня.

Становище, в якому знаходяться російські війська в Бахмуті, особливо вразливе через те, що наступ у цьому районі, ймовірно, завершився, що дає українським силам можливість розпочати вже свої контратаки на ослаблених флангах в Бахмуті, зазначають військові дослідники.

Відхід ПВК "Вагнера" з лінії зіткнення, ймовірно, призведе до того, що Міноборони РФ комплектуватиме оборонні рубежі погано підготовленими та забезпеченими регулярними частинами, такими, що відступали з позицій під тиском українських контратак у травні.

Водночас російський інформаційний простір здебільшого ігнорує такі міркування.

Зокрема, колишній ватажок проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін вважає, що надмірна увага росіян до захоплення Бахмута була "стратегічною помилкою", яка призвела до "непотрібної піррової перемоги".

Гіркін критикує Пригожина, Шойгу та керівника російського Генштабу Валерія Герасимова за затягування зусиль із взяття Бахмута. Він також зазначає і те, що відволікається увага від підготовки оборонних побудов перед анонсованим контрнаступом ЗСУ.

Район Бахмута — один із основних, у якому російські війська сконцентрували поточну активність. У зведенні Генштабу ЗСУ за 23 травня йдеться про те, що на Бахмутському напрямку ворожі війська продовжують наступальні дії, бої за Бахмут продовжуються, а навколишні населені пункти зазнавали авіанальотів минулої доби.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, рейди РДК під Білгородом потрясли російський інформпростор.

У США ж заявили, що якщо РФ ініціювала війну проти України, тоді Київ має право вирішувати, де і коли проводити свої військові операції.