У Бєлгородській області йдуть бої: влада просить людей не повертатися додому

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков закликає чекати на закінчення "контртерористичної операції". Цивільних відвозять до пунктів тимчасового розміщення Старого Оскола, Яковлівського округу та Івнянського району.

Міністерство оборони Росії та силові структури "зачищають" Грайворонський район Бєлгородської області. Про це сказав 23 травня у відеозверненні губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

"Повертатися поки що до своїх будинків, я зараз звертаюся до мешканців Грайворонського району, які тимчасово покинули їх, не варто. Ми одразу повідомимо, я повідомлю в соцмережах. Глави місцевого самоврядування доведуть інформацію, коли буде безпечно", — пояснив він ситуацію.

За словами Гладкова, 22 травня під час евакуації до пунктів тимчасового розміщення Старого Осколу, Яковлівського округу та Івнянського району померла жінка 1941 року народження.

"Біда, шкода людей. Причини зараз встановлюються. Їхала в автобусі разом із сином та невісткою. У населених пунктах, куди зайшов противник, є двоє поранених мирних жителів. Силовики поки що до них не дійшли", — додав Гладков.

Губернатор сподівається, що їх максимально швидко доставлять до лікарні. Загиблих серед мирного населення немає, треба чекати на завершення "контртерористичної операції", яку оголосили вчора, уклав чиновник.

Нагадаємо, що у США 22 травня підтвердили право України проводити військові операції на її розсуд. Росія стала агресором у повномасштабній війні, говорив речник Держдепу Меттью Міллер.

Бійцям "Російського добровольчого корпусу" 22 травня вдалося викрасти бронетехніку під час рейду у Бєлгородській області. Вони отримали БТР місцевого управління ФСБ.

Російські військові через настання партизанів почали швидко евакуювати об'єкт "Бєлгород-22", де зберігаються ядерні боєприпаси, говорили в українській військовій розвідці.