Бої у Бєлгородській області: Росія перекидає частину військ з України, – ЗМІ

За даними журналістів, командування РФ хоче швидко відправити підрозділи через ускладнення ситуації на кордоні. Першими на боротьбу з "диверсантами" можуть послати 3-тю мотострілецьку дивізію з Макіївки.

Росія змушена перекинути частину окупаційних військ з України до Бєлгородської області через ситуацію, що склалася в регіоні. Про це сказало агентству "РБК-Україна" 23 травня джерело в українських розвідорганах.

Співрозмовник каже, що командування західного військового округу РФ ухвалює рішення про оперативне перекидання до Бєлгородської області окремих боєздатних підрозділів через "ускладнення обставин на кордоні".

Першими, можливо, перекинуть підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії з Макіївки. Їхній постійний пункт дислокації — місто Валуйки Бєлгородської області.

Аналітики карти Deep State зазначають, що "сіра зона" у Бєлгородській області за площею перевищує 31 квадратний кілометр.

Проукраїнські сили були помічені у селах Глотове та Козинка. Карта Deep State

"Смілива атака сил "РДК" та Легіону "Свобода Росії" на ворожі позиції біля Грайворона. Це можна вважати як відповідь на рейд на село в Чернігівській області. Проукраїнські сили зафіксовані у Глотовому та Козинці. Ситуація на карті — до середини дня", — пояснили спеціалісти.

Нагадаємо, що росЗМІ називали імена прониклих у Бєлгородську область. Виходячи з їхньої інформації, серед "диверсантів" опинилися колишній актор Кирило Канахін, Експрацівник ФСБ Ілля Богданов та Олексій Долгов із Легіону "Свобода Росії".

Бійці "Російського Добровольчого корпусу" 222 травня заявляли про новий рейд у Бєлгородській області Росії. За словами військових, настав час розпочати боротьбу з Кремлем.