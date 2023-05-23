"Російський сценарій": чому РФ може перебільшувати масштаби операції під Бєлгородом, — експерт

Масштаби рейду в Бєлгородській області можуть бути роздуті на користь Росії — таку думку у коментарі Фокусу висловив військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

Другий день поспіль Україна стежить за подіями, що розгортаються у Бєлгородській області: прорив російського кордону легіоном "Свобода Росії" та "Російським добровольчим корпусом" (РДК). Однак на думку Ігоря Козія, військового експерта Інституту Євроатлантичного співробітництва, те, що відбувається в Бєлгороді, чудово грає на руку Кремлю.

"Для початку поставте питання — що насправді відбувається в Бєлгородській області? Несподівано 22 травня поряд із селом Безлюдівка, яке знаходиться всього за кілька кілометрів від українсько-російського кордону, з'являються російські диверсанти й заявляють про початок рейду. У мене відразу постає питання — як взагалі таке могло статися, ось так просто?" — каже Фокусу Ігор Козій.

Військовий експерт не виключає, що прорив у Бєлгородській області може бути прописаним російським сценарієм, адже про всі "українські" атаки на Росію останнім часом, включаючи дрони над Кремлем, першими повідомляли росЗМІ. За словами Козія, РФ вчергове працює на внутрішнього споживача: підіймає градус накалу, залякує власний народ "українськими" бійцями.

"Рейд Бєлгородом можливо і відбувається, але масштаби його можуть бути надуманими й роздуті самим Кремлем, — продовжує експерт. — Зараз Росії вкрай потрібен росіянин-доброволець для поповнення збройних сил. Якщо не вийде отримати саме добровольця, то їм необхідно роздмухати цю ситуацію до такої міри, щоб були підстави заявити про загальну мобілізацію".

Саме з цієї причини у кремлівській риториці використовуються "українські бойовики", а не "громадяни РФ".

При цьому росЗМІ активно заявляють про те, що ЗСУ нібито стягують війська до Бєлгородської області.

"За даними військкорів, у Грайворонський район, де триває зачистка після нападу бойовиків, перекидаються резерви ворога — попередньо три групи, серед яких карателі з батальйону "Кракен", бійці тероборони та прикордонних військ ЗСУ", — пише російське медіа Shot.

Водночас офіційні особи Міністерства оборони України вкотре повторюють, що до бойових дій у Бєлгородській області ЗСУ не мають відношення.

"Ми не ведемо війни на чужих територіях. Ми це неодноразово доводили та це говоримо. І, власне, те, як українська армія веде війну, ми показуємо свою цивілізованість. Ми звільняємо свої території у тих межах, які визнані 1991 року", — сказала 23 травня заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Також вона зазначила, що ділянка кордону з Бєлгородською областю для українських військових дуже небезпечна, а ситуація, яка там склалася, — це передбачувана внутрішня російська криза, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення.

"Це патріоти Росії, наскільки ми розуміємо. Люди, які повстали фактично проти путінського режиму. Тому що те, що робить Путін з Російською Федерацією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення всіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони громадяни Росії, рано чи пізно мало привести саме до того, що зараз відбувається на Бєлгородщині", – пояснила Маляр.