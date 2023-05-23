Ніхто не розстрілював: стала відома причина загибелі мирного жителя на Бєлгородщині

Російські пропагандисти поширили інформацію, що жителя села Козинка в Бєлгородській області розстріляли диверсанти після того, як знайшли у нього форму тероборони.

В Бєлгородській області в результаті бойових дій загинув житель села Козинка. Причиною смерті стало уламкове поранення. Про це повідомляє російське видання Baza.

"Загиблого звуть Юрій. Він дійсно перебував у теробороні, але його ніхто не розстрілював. Він не брав участі в бою і загинув від осколкового поранення. Крім того, постраждала дружина загиблого – зараз вона перебуває у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Раніше російський військкор Олександр Сладков поширив інформацію, що чоловіка розстріляли "українські диверсанти" після того, як знайшли у нього форму тероборони.

Нагадаємо, що бійці легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу відвідали три населені пункти: Безлюдівка, Чуровичі, а також Любимівка в РФ. Вони також викрали БТР, який належать ФСБ.

Раніше в ПВК "Вагнер" повідомили, що не воюватимуть в Бєлгородській області через те, що Шойгу наказав Пригожину не пхати носа куди не треба.

В США вважають, що якщо Росія розпочала війну проти України, то Україна має право вирішувати, як і де їй проводити свої військові операції.