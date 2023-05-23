"Носимо мультикам, а не піксель": в РДК відкидають заяви Міноборони РФ про втрати бійців і техніки

В Міноборони РФ заявили, що воєнізована група, яка зайшла на територію Бєлгородської області, під час бою втратила щонайменше 8 одиниць техніки. Самі ж російські добровольці цю інформацію повністю заперечують.

В Міноборони РФ поширили інформацію про те, що група російських добровольців у Бєлгородській області залишилася без 8 одиниць техніки. Фотодокази росЗМІ оприлюднили в мережі, а на тлі підбитої техніки позував сам генерал-полковник ЗС РФ Олександр Лапін.

На світлинах видно понівечений бронетранспортер, армійські машини піхоти, бронеавтомобілі.

"Лапін особисто контролював операцію з ліквідації української ДРГ у Бєлгородській області. Пізніше у Міноборони заявили, що ЗС РФ знищили понад 70 українських терористів. Солдати захопили кілька американських бронеавтомобілів M1224 MaxxPro", — повідомляє видання Mash.

Зазначається, що російські сили нібито ліквідували:

2 американські бронеавтомобілі HMMWV M1151A1 (обидва пошкоджені і кинуті).

1 американський вантажний бронеавтомобіль HMMWV M1152A1 (знищений).

1 український бронеавтомобіль КРАЗ КОБРА (знищений).

1 польський бронеавтомобіль AMZ Dzik-2 (знищений).

1 пікап (знищений).

Серед втрат РФ, за повідомленням Міноборони Росії, лише БТР, який викрали бійці РДК.

В "Російському добровольчому корпусі" заяви Міноборони РФ називають неправдивими і, на думку бійців, все це більше нагадує постановку.

"Ми не знаємо які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков, але "Російський добровольчий корпус" не має втрат. P.S. Щодо фото вбитих "диверсантів", які гуляють мережею, — наші бійці носять мультикам, а не піксель. Це на замітку", — прокоментували в пресслужбі підрозділу.

Думки про інсценування з підбитою технікою та тілами підтримують і у розвідувальній спільноті InformNapalm.

"Є припущення, що міністерство нападу рф та ФСБ, щоб якось загасити паніку, яка другу добу шириться на Білгородщині, розробили інформаційну операцію, ніби вони успішно "знищили всі диверсійні групи". Для цього в одне місце компактно завезли декілька захоплених, ймовірно, під час боїв на сході України одиниць підбитої техніки і розставили їх як фото декорації. Окремо відзняли тіла людей, не показуючи їх обличчя, в українському пікселі, але на яких не видно слідів крові", — йдеться в повідомленні.

Розслідувачі зазначають, що, враховуючи, що "Російський добровольчий корпус" сам вказує, що на цей час не має втрат та наголошує, що його бійці не носять піксель, то припущення про постановчі фото й відео від МО РФ є доволі вірогідними.

"Звісно, в будь-яких наступальних чи рейдових операціях можуть бути втрати і ми не намагаємось тримати "рожеві окуляри", але нестикування у фото і відео, які поширює ворог, змушують скептично ставитись до матеріалів від російської пропаганди щодо "повного знищення" повстанців", — зазначили у спільноті.

Нагадаємо, що у "Російському добровольчому корпусі" заявили, що Міноборони РФ спотворює інформацію про бойові дії в Бєлгородській області, зокрема, спростовують інформацію про знищення 70 їхніх бійців.

Також з'ясувалося, що російський військкор Олександр Сладков поширив брехню про вбивство добровольцями місцевого жителя за те, що він був тероборонівцем. З'ясувалося. що чоловік загинув від уламкового поранення.