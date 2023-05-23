Події на Бєлгородщині поставили для РФ питання про перегрупування військ, — Маляр

За словами заступниці міністра оборони України, оскільки відповідальність за ситуацію в прикордонних районах РФ взяли громадяни Росії, то це внутрішня справа РФ.

Після подій, які зараз відбуваються у прикордонних з Україною областях Росії, перед росіянами постало питання про перегрупування ЗС РФ, які кинуті в Україну. Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в коментарі "Українській правді".

"Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання", — сказала вона.

Заступниця міністра додала, що оскільки відповідальність за події у Бєлгородській області взяли громадяни Російської Федерації, то це стало внутрішньою справою РФ.

Нагадаємо, що у легіоні "Свобода Росії" пояснили, навіщо їм Бєлгородська область. Свій "візит" на Бєлгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону, щоб РФ не могла далі обстрілювати Україну.

У Росії на тлі паніки з проникненням на територію Бєлгородщини добровольців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" з області одразу вивезли склад із боєприпасами.

Соцмережі вибухнули численними мемами щодо подій у Бєлгородській області. Творці мемів повідомили про наступ росіян, пошук приміщення під оренду в Бєлгороді й навіть оголосили набір до Бєлгородської патрульної поліції.