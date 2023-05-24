Підірвалась машина: у Бєлгороді невідомий безпілотник скинув на дорогу міну (відео, фото)

Як заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, російські сили ППО вже збили якийсь дрон, який пролітав над регіоном.

Увечері 23 травня у російському Бєлгороді невідомий БПЛА скинув на проїжджу частину міну. Внаслідок вибуху постраждав один легковий автомобіль. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у себе в Telegram.

"У Білгороді на проїжджу частину з БПЛА скинуто вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження легкового автомобіля. Вибухотехніки та оперативні служби працюють на місці", — написав він.

Потім він повідомив, що над Білгородським районом нібито було збито БПЛА. Невідомо, чи це був той самий дрон, який скинув міну.

Зазначимо, що першим про вибух у місті повідомив Telegram-канал BAZA.

"Жителі Бєлгорода повідомляють про вибух. За словами мешканців, було чутно звук вибуху, а потім з'явився стовп диму", — сказано в повідомленні.

Крім того, у мережі почали з'являтися відео та фото з місця подій, на яких можна побачити пошкоджений легковий автомобіль.

Нагадаємо, що 22 травня бійці легіону "Свобода Росії", а також "Російського добровольчого корпусу" зайшли на територію Бєлгородської області РФ. У російських ЗМІ повідомили про бої в регіоні.

Як потім зазначили американські аналітики, рейди РДК під Бєлгородом вразили інформпростор РФ. З'явилися думки, що були посіяти паніку у РФ перед очікуваним контрнаступом ЗСУ. На думку деяких "воєнкорів", це наголошує на слабкості укріплень у районі кордону.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що події в Бєлгородській області поставили РФ перед питанням про перегрупування військ. За її словами, оскільки відповідальність за ситуацію у прикордонних районах РФ взяли громадяни Росії, це внутрішня справа РФ.