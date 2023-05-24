"Є лише 3-4 дні": експерт спрогнозував варіанти розвитку подій на Бєлгородщині

На думку колишнього заступника голови СБУ Віктора Ягуна, російські добровольці можуть відійти в Україну, накопичити сили та провести новий рейд уже в іншому регіоні РФ.

Найближчі три-чотири дні стануть вирішальними у протистоянні "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" кремлівському режиму. Про це колишній заступник голови СБУ генерал-майор запасу Віктор Ягун розповів в інтерв'ю "Главреду".

"Добровольці хочуть затягнути події на певний час. Я думаю, судячи з їхнього настрою, якщо Росії не вдасться розв'язати питання за 3-4 дні, все затягнеться. У такому разі буде дуже серйозна та цікава ситуація. Росія не готова до внутрішніх проблем — таких, які були, наприклад, на початку 1990-х років у Чечні. Москва не здатна проводити військові операції одночасно на 2-3 фронтах", — сказав він.

Ягун також підтвердив, що 3-4 дні — це максимальний строк, за який російські добровольці можуть досягти успіхів, більше у них просто не буде часу.

"Втім, вони можуть розгорнути партизанську боротьбу та йти рейдами, як Ковпак — від Путивля до Карпат. Вони можуть так само в лісах організувати партизанський загін. Я вважаю, їм простіше відійти на територію України, переформатуватися, накопичити сили та повторити свої дії, але вже в іншому регіоні. І діяти так, допоки не відчують, що люди піднімаються на підтримку", — припустив він.

Нагадаємо, 23 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що через події у прикордонних регіонах перед росіянами постало питання про перегрупування ЗС РФ, кинуті в Україну.

Цього ж дня The Times назвав події у Бєлгородській області зухвалою операцією ГУР Міноборони України, метою яких є створення хаосу, демотивація ворога та відволікання певних сил ЗС РФ.