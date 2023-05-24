Бійці РДК та ЛСР залишили позиції, але операція продовжується: ISW оцінив ситуацію під Бєлгородом

За словами аналітиків, російські джерела продовжують стверджувати, що окупанти спромоглися відкинути "ДРГ" до кордону з Україною. При цьому влада закликає місцевих жителів поки що не повертатися додому.

"Російський добровольчий корпус" (РДК) та Легіон "Свобода Росії" (ЛСР) продовжують виконувати поставлені перед собою завдання, хоч і могли відійти ближче до кордону з Україною. Про ситуацію у Бєлгородській області висловились аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) 23 травня.

Справа в тому, що влада Російської Федерації завершила "контртерористичну операцію" на території області та заявила про те, що відтіснила ДРГ до кордону. При цьому губернатор В'ячеслав Гладков закликав усіх евакуйованих не повертатися ще додому та почекати деякий час, доки ситуація не стабілізується.

"Станом на 23 травня російські сили, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР принаймні до прикордонного селища Козинка і, можливо, за межі території Росії", — йдеться у повідомленні ISW.

Також у мережі почали з'являтися кадри, на яких окупанти протягом ночі обстрілювали позиції РДК та ЛСР і під ранок нібито повернули собі контроль над Козинкою та прикордонним пунктом.

Експерти ISW припускають, що російські формування, які воюють на боці України, більше не утримують або ніколи і не утримували позиції в селищі, хоч у ЛСР і стверджували 23 травня, що їхня операція в Бєлгородській області триває.

В РФ також продовжують фантазувати про українські рейди, проте аналітики з ISW не знайшли підтвердження тому, що саме українські сили перейшли кордон між Харковом та Бєлгородом.

"Російський інформаційний простір значною мірою гіперфіксований на імовірних цілях рейдів і на діях у відповідь Росії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 22 травня бійці легіону "Свобода Росії", а також "Російського добровольчого корпусу" зайшли на територію Бєлгородської області РФ. У російських ЗМІ повідомили про бої в регіоні.

23 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бійці не братимуть участі в боях у Бєлгородській області через те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав йому не пхати носа в ці справи.