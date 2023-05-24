"Придбали у воєнторзі": бійці РДК розповіли про успіхи й втрати та потролили Путіна (відео)

Бійці заявили, що успішно зайшли на територію РФ і повернулися назад лише з двома легкопораненими. Командир РДК Вайт Рекс заявив, що до них зверталися жителі Бєлгородської області, які бажали приєднатися до визволення Батьківщини.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" знову перебувають на території України. Свою операцію в Бєлгородській області вони вважають успішною. Про це вони розповіли українським та західним журналістам під час пресконференції.

"Я гадаю, що будь-який перетин державного кордону РФ і повернення назад — це вже успіх. Це — територія ворога, тимчасово окупована наша Батьківщина", — сказав командир підрозділу Вайт Рекс (Денис Капустін).

На питання журналістів про те, де бійці РДК взяли військову техніку, командир відповів, навівши, як приклад, слова російського президента Володимира Путіна, що БТРи та інше можна купити на "чорному" ринку" або в будь-якому сучасному військторзі. Він зауважив, що росіяни у Бахмуті захопили українську військову техніку, а бійці "Російського добровольчого корпусу" знову відбили її у бою.

Командир підрозділу також додав, що місцеве населення Бєлгородської області їх підтримує.

"В наш чат-бот пишуть люди: "Я живу в Бєлгородській області, хлопці, ви — молодці, ми готові за вас воювати, у мене двостволка. Зараз дістаю і готовий перебігти через кордон і приєднатися до вас. І таких повідомлень сотні", — сказав Вайт Рекс.

За словами командира, за підсумками спецоперації вони не мають 200-тих, але мають двох легких поранених. Вся їхня техніка залишилася з ними, плюс вони захопили БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку на КПП "Грайворон".

Нагадаємо, що у ГУР Міноборони України заявили, що росіяни зіткнулися з цікавим явищем — високим рівнем лояльності місцевого населення до бійців легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу".

Також у Головному управлінні розвідки при Міноборони України спростували поширену росЗМІ інформацію про те, що РДК зазнав серйозних втрат у Бєлгородській області.