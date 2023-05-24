"Могли дійти і до Бєлгорода": бійці "Свободи Росії" здивовані реакцією силових структур РФ (відео)

За повідомленням бійців легіону, реакція на їхній заїзд на територію Бєлгородської області в РФ була панічною. Добровольці також зробили оголошення: "Москва, чекай на нас".

Легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" провели спільну пресконференцію після успішної операції на території РФ. За словами бійців, усі заплановані цілі вони досягли, а реакція силових структур РФ їх сильно здивувала. Про це сказав 24 каналу командир легіону "Свобода Росії" Цезар.

"Реакція була панічною, абсолютно неадекватною. Минуло кілька годин поки з'явився хоч якийсь організований спротив. Якби ми ставили більш глибоку мету операції, ми могли б дійти і до Бєлгорода, але в нас не було такої мети", — сказав він.

Як повідомили в пресслужбі легіону "Свобода Росії" операція в Грайворонському районі пройшла успішно і її мети було досягнуто. Противник розгромлений, частина ганебно втекла, бійці затрофеїли велику кількість техніки та взяли полонених.

"Ми не зрадимо ідею Вільної Росії, надії росіян, повернемо до Росії правду та справедливість. Ми прийдемо знову. Бєлгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов, Москва — чекайте на нас", — йдеться в повідомленні.

Бійці наголосили, що у Бєлгородській області стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ, оскільки ствольна артилерія ЗС РФ працювала у мирних містах, що вкотре доводить, що путінські війська виявилися неготовими до організованого опору росіян і готові стерти з землі свої ж міста, щоб не показати слабину.

Загальні втрати в результаті операції в легіоні "Свобода Росії" склали 2 особи загиблими та 10 пораненими.

Нагадаємо, що за підсумками спецоперації у "Російському добровольчому корпусі" не мають 200-тих, але мають двох легких поранених. Вся їхня техніка залишилася з ними, але вони ще захопили БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку на КПП "Грайворон".

Раніше в РДК спростували заяви Міністерства оборони РФ про втрати 70 бійців та з десяток різної техніки.