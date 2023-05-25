Від ідеї не відмовилися: партизани РДК та ЛВС планують нові рейди вглиб РФ

За словами підпільників, вони збиралися очистити територію РФ поблизу кордону, щоб ЗС РФ не змогли обстрілювати Україну в цих квадратах.

Бійці Легіону вільної Росії (ЛВР) Російського добровольчого корпусу (РДК) розповіли журналістам про те, що відбувалося у Бєлгородській та Брянській областях останні кілька днів. Інтерв'ю з головою Політцентру російської збройної опозиції було опубліковано на сайті NV у середу, 24 травня.

Журналісти попросили відповісти на актуальні питання Олексія Барановського, представника Політцентру російської збройної опозиції, який зараз мешкає у Києві.

Він зазначив, що останні кілька днів військові, які перейшли на бік України, увійшли до сіл Любимівка, Безлюдівка та Чуровичі. Також представники ЛВР та РДК зайняли невелике місто Грайворон, яке розташоване поблизу українського кордону.

Бійці ЛВР, своєю чергою, зазначили, що збиралися очистити територію РФ поблизу кордону, щоб ЗС РФ не змогли обстрілювати Україну в цих квадратах.

Крім того, військові ЛВР хочуть домогтися звільнення всієї Росії від путінського диктату і припинення злочинної війни.

Своєю чергою командир РДК Денис Нікітін 24 травня заявив, що його бійці не мають можливості утримувати захоплені території. Однак від ідеї створити демілітаризовану зону поблизу російсько-українського кордону вони не відмовилися і втілюватимуть її в реальність.

Олексій Барановський також поспілкувався з журналістами щодо поділу партизанських рухів. За словами Барановського, він знає більшість підпільних організацій та часто спілкується з партизанами. Він також назвав свою організацію "темним мостом", який об'єднує росіян у ЗСУ та партизанів, які діють у глибині РФ.

На карті — місто Грайворон, яке вдалося захопити партизанам

Нагадаємо, 24 травня в ГУР спростували інформацію про "серйозні втрати" РДК. Андрій Юсов пояснив, що російські медіа не можуть пояснити громадянам те, що відбувається, тому створюють масу фейків про події у Бєлгородській області. Також він назвав смішною інформацію про те, що генерал ЗС РФ нібито особисто керував "зачисткою" вулиці від "ДРГ".

Цього ж дня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про те, що після рейду РДК у регіоні підготували три тисячі бійців тероборони. За його словами, зараз у Бєлгородській області є боєздатні загони, які укомплектовані формою та відповідним спорядженням.