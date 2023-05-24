"В нас немає двійників": РФ запустила чутки про поранення Залужного, у Міноборони відреагували (фото)

В Міноборони вважають, що українці за рік війни не навчилися не зважати на російські фейки і чим більша брехня, тим більше в неї вірять.

Російські пропагандисти поширили інформацію, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав важку травму під Херсоном, і йому зробили трепанацію черепа. Увагу на це звернули в Центрі стратегічних комунікацій, розмістивши там додатково відео з відкритої конференції в Одеській юридичній академії, де брав участь Залужний.

В російських телеграм-каналах та ЗМІ від початку травня активно тиражується інформація про стан здоров'я головкома ЗСУ Валерія Залужного і його зникнення з інформаційного простору. Останні дні РФ почала поширювати плітки про те, ніби Валерій Залужний отримав травму голови та осколкові поранення внаслідок російського ракетного удару по командному пункту під Херсоном на початку травня, і йому провели трепанацію черепа.

Фейк про Залужного: реакція волонтерів

Волонтерка і підприємиця Альона Шевцова 24 травня на своїй сторінці в Фейсбук опублікувала фото із Валерієм Залужним, якому вона передала подарунок від захисників українського неба і підкріпила свої слова світлиною.

"Цілий день розважаюсь читаючи як російські патріоти "кричат ура и в воздух чепчики бросают" з приводу нових байок про поранення нашого Головкома. Передала подарунок від наших льотчиків — Армійської авіації. Хлопці, тепер ваш коїн в надійних руках", — написала вона.

Користувачі мережі повідомили, що подібне фото волонтерка розміщувала 2 травня. На ньому Альона Шевцова позує з Валерієм Залужним в такому ж одязі, в якому й на фото нібито за 24 травня.

Офіційна позиція Міноборони України та натяк від секретаря РНБО

У Міноборони України вкотре нагадали українцям про те, що російська пропаганда постійно поширює фейки, і чим більше вони безглузді, тим більше українці в них вірять. Про це написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українці впродовж року вчилися отримувати щеплення від російських вкидів і вирізняти та відчувати навіть між рядків їхню підступність, але так і не навчилися до кінця.

"Але чим більша маячня, тим більше в неї вірять. Росіяни пишуть у телеграмканалах, що щось трапилось з нашим Главкомом. Ми ж це спростували — неодноразово. Він робить свою роботу. І його не обходять ці фейки, як і інших командувачів про яких вороги пишуть вигадки. В нас не підставляють двійників", — написала Маляр.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, 24 травня президент Зеленський приймав доповідь головнокомандувача ЗСУ.

"Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки", — написав він.

Фейки РФ за 24 травня

Центр стратегічних комунікацій зафіксував головні інформаційні наративи російських окупантів за 24 травня.

"Залужний отримав важку травму під Херсоном". Пропагандисти поширили інформацію, що головнокомандувачу ЗСУ зробили трепанацію черепа, оскільки 20 травня Валерій Залужний брав участь у відкритті конференції в одній з академій Одеси.

"Головнокомандувач ЗСУ більше не зможе працювати". Ще один фейк про Залужного розвінчав секретар РНБО Данілов, який повідомив, що 24 травня головнокомандувач брав участь у Ставці.

"У Бєлгородській області ліквідували бійця "Кракена". На фотографії, яку росіяни видали за світлину загиблого українця, насправді зображений "вагнерівець", якого ЗСУ ліквідували під Бахмутом.

Вкидання російської пропаганди про нібито загибель головнокомандувача Валерія Залужного, командувача Сухопутними військами Олександра Сирського та інших військових почали з'являтися з початку травня. У Міноборони фейки про Залужного спростовують.

Нагадаємо, що 14 травня Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі привітав українок з Днем матері і подякував землячкам, діти яких захищають батьківщину зі зброєю у руках.