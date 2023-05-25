Прорив під Бєлгородом: Росії доведеться вивести з України до 60 тисяч солдатів, – експерти

За оцінками військового експерта Томаса Тейнера, бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" за день зайняли більше територій, ніж ПВК "Вагнер" за рік у Бахмуті. Від плану "взяти" Київ за три дні РФ дійшла того, що не може захищати свої обласні центри.

Прорив бійців "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у Бєлгородській області доводить слабкість лінії оборони Росії. Більшість російських військових зайнята в Україні, повідомив 24 травня військовий експерт Томас Тейнер у спілкуванні з німецьким таблоїдом Bild.

Кордон України з Росією охороняють кілька місцевих частин та прикордонників, дивізій чи бригад уже немає. Українські військові це помітили, додав він.

Бійці РДК та ЛСР за день, за оцінками експерта, завоювали більше територій, ніж найманці російської ПВК "Вагнера" за рік у Бахмуті.

"Їх атаки аналогічні путінському вторгненню до Криму та на схід України у 2014 році. Все відбувається навпаки. Напевно, українці взяли російський довідник 2014 року та використали його для себе", — продовжив Тейнер.

Західні експерти відзначають високу боєздатність РДК та ЛСР. В останній налічується до 6 тисяч осіб, і раніше вони вели бої з ЗС РФ у складі українських військ у районі Бахмута.

Для підготовки Росії до захисту від таких рейдів слід вивести з України 50-60 тисяч окупантів. Загалом Москва відправила до України близько 300 тисяч солдатів, підрахував Тейнер.

"Кремлю це вкрай важко зробити. Від грандіозного плану здобути Київ за три дні вони підійшли до того, що не можуть захищати навіть обласні центри. Це повна катастрофа для Путіна", — сказав він.

Професор Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала побачив у прориві російського кордону під Бєлгородом ще один доказ слабкості президента РФ Володимира Путіна та нездатності вести війну.

Нечисленні, фактично не механізовані війська перейшли до прикордонного регіону, що показує жахливу ситуацію з прикордонною безпекою в Росії, підсумував фахівець.

Нагадаємо, що бійці РДК та ЛСР 24 травня заявили про досягнення всіх поставлених цілей на цей час. Вони пообіцяли в майбутньому дійти до Бєлгорода, Брянська, Курська, Воронежа, Ростова та Москви.

За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, для захисту регіону створили 7 батальйонів тероборони, до яких вступили до 3 тисяч осіб.