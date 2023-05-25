Чоловіків, які незаконно виїхали з України, каратимуть, — МВС

На сьогодні, за словами міністра Ігоря Клименка, не передбачено жодних покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон, але розробляється закон, який це регулюватиме.

Парламент та Уряд спільно готують законопроєкт про покарання чоловіків, які незаконно залишили територію України з 24 лютого 2022 року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сьогодні, 25 травня.

Як зазначив міністр, на сьогодні ніяк не передбачено заходів покарання для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся до України.

"На сьогодні таких правил та обмежень не встановлено, але я думаю, що після закінчення війни держава зробить усе для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон", — сказав він.

Міністр вважає, що це буде детально опрацьований з усіх боків закон, який враховує міжнародний досвід.

"Як поводитися з нашими громадянами, які порушили закон уже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", — додав міністр.

8 березня у пресцентрі СБУ повідомили, що відомство заблокувало 26 Телеграм-каналів, які допомагали чоловікам призовного віку залишити Україну. Попри рішучі дії силових органів, згідно з інформацією тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, понад 9 тисяч чоловіків не повернулися до України після того, як виїхали до ЄС.

16 березня 2023 року українець, який намагався нелегально перетнути кордон з Румунією, потонув у річці Тиса. Також 13 грудня 2022 року було затримано чоловіків, які намагалися переплисти Тису за допомогою надувних дитячих кіл.