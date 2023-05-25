"Побоюючись нашого наступу": окупанти відновили перевірки людей у Луганській області

Люди в поліцейській формі, як зазначив голова ОВА Артем Лисогор, ходять і шукають людей із проукраїнською позицією. Допомагають їм у цьому "законсервовані" агенти, після чого їх передають до ФСБ.

Російські окупанти в Луганській областi почали шукати людей, які мають проукраїнську позицію та можуть допомагати українським військовим. Усе це на тлі розмов про наближення контрнаступу. Про це 25 травня повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, величезна кількість людей у містах Луганської області залишилася вірною своїй батьківщині та чекає, коли бійці ЗСУ звільнять їх від російської агресії. Саме тому російські окупанти в поліцейській формі почали шукати людей із проукраїнською позицією.

Шукають таких людей за допомогою спеціальних агентів, які дізнаються потрібну інформацію та здають співробітникам поліції.

"Ви ж розумієте, що на тій території залишилося дуже багато "законсервованих" агентів, які зливали інформацію про наших активістів, захисників і колишніх АТОвців. Зрозуміло, що людей, які мають потужну проукраїнську позицію, здають ФСБ. Постійно в них працюють патрулі, постійно вони шукають, перевіряють, напевно, побоюючись нашого наступу", — йдеться в повідомленні.

Окремо голова Луганської ОВА додав, що евакуація по всій області триває, і найчастіше людей не питають, чи хочуть вони їхати. Людей, які б хотіли виїхати, практично немає. Минулої доби їх узагалі не було, а перед цим набралося четверо місцевих жителів.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що РФ на Луганщині зайнялася паспортизацією випускників — інакше їх погрожують не допустити до іспитів. Російські документи, за даними Луганської ОВА, змушують оформляти всіх без винятку. В деяких населених пунктах навіть окреслили терміни примусової паспортизації.