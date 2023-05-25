"Можна тільки підтримати": ЗСУ не причетні до рейду під Бєлгородом, але не заперечують, — ГУР

Внутрішні конфлікти, як зазначив представник розвідки Андрій Юсов, стають щоразу масштабнішими. Ідея створення буферної зони всередині РФ буде корисною для України.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, чи узгоджували легіон "Свобода Росії" та РДК свої дії в Бєлгородській області з українським керівництвом. Про це в ефірі телемарафону розповів представник відомства Андрій Юсов 25 травня.

За його словами, російські добровольці, які виступають проти агресії Кремля, діють самостійно. Українська сторона лише спостерігає за процесом.

"РДК і легіон "Свобода Росії" вже робили відповідні заяви. Це громадяни РФ, і на території своєї батьківщини, яка називається наразі Російська Федерація, вони діють самостійно, згідно з власними цілями, політичними планами та маніфестами. Україна, звичайно, спостерігає за цими подіями, але громадяни РФ на території Росії діють самостійно", — йдеться в повідомленні.

Окремо Андрій Юсов зазначив, що події в Бєлгородській області показали всьому світу, наскільки є хиткою конструкція режиму російського президента Володимира Путіна.

Люди, здатні зі зброєю в руках захищати населення від режиму Кремля, мають сильну підтримку на території РФ, зокрема серед місцевого населення.

"Їхні дії набирають обертів. Це вже не перші події, не перші внутрішні конфлікти, і вони стають усе масштабнішими. Ці конфлікти в Росії стають масштабнішими, думаю, що можна чекати на продовження подібних подій і розширення їхньої географії. Ідею пропагандистів РФ про буферну зону всередині Росії можна лише підтримати, вона буде корисною для України", — каже Андрій Юсов.

Нагадаємо, 23 травня в Міноборони заявили, що події в Бєлгородській області поставили для РФ питання про перегрупування військ. Крім того, оскільки відповідальність за ситуацію в прикордонних районах РФ взяли громадяни Росії, це внутрішня справа РФ.