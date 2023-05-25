Москва та Мінськ підписали договір про розміщення ядерної зброї у Білорусі

На думку голови Міністерства оборони РБ Віктора Хреніна, розміщення зброї масового ураження на території республіки може змусити керівництво "недружніх країн" задуматися про неприпустимість подальшої ескалації.

У четвер, 25 травня, відбулася зустріч міністрів оборони РФ Сергія Шойгу та Білорусі Віктора Хреніна, на якій було підписано документи, що регламентують порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі на території Білорусі. Про це повідомляє БЕЛТА.

"В умовах недотримання гарантій безпеки даних Білорусі в Будапештському меморандумі 5 грудня 1994 року, а також безперервної войовничої риторики, підкріпленої практичними діями щодо наших країн з боку колективного Заходу, за дорученням глав наших держав організована робота з розміщення на території Білорусі нестратегічної ядерної зброї Росії", — заявив Хренін.

Він наголосив, що розміщення російської ядерної зброї на території республіки нібито стане дієвою відповіддю на агресивну політику недружніх Білорусі та Росії країн і може змусити їхнє керівництво задуматися про неприпустимість подальшої ескалації ситуації в регіоні.

Міністр оборони Білорусі додав, що Москва та Мінськ вжили заходів щодо нарощування бойового потенціалу регіонального угруповання військ. За його словами, йдеться про оснащення новими сучасними зразками озброєння, такими як ОТРК "Іскандер-М" та ЗРК С-400.

Крім того, Хренін звернув увагу на переобладнання літаків Су-25, що дозволяє використовувати ядерне озброєння. Він зазначив, що білоруські військові навчалися на полігонах у Росії та здобули практичні навички у їх використанні.

Шойгу заявив про неоголошену війну Заходу проти Росії та Білорусі

"Сьогодні ми разом протистоїмо колективному Заходу, який веде проти наших країн, по суті, неоголошену війну", — заявив на зустрічі міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За його словами, військова діяльність Північноатлантичного альянсу нібито "набула максимально агресивної спрямованості".

"Реалізується комплекс заходів щодо підвищення бойової готовності Об'єднаних збройних сил альянсу у Східній Європі. Розгортаються додаткові військові контингенти та військова інфраструктура, активізується навчально-бойова та розвідувальна діяльність поблизу кордонів Союзної держави", — сказав Шойгу.

Нагадаємо, 24 травня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія реагуватиме, якщо у Білорусі відбудеться народне збройне повстання, спрямоване на повалення самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Так у Кремлі відреагували на заяву ексзаступника міністра національної оборони Польщі Вальдемара Скшипчака в ефірі Polsat News 23 травня. Генерал сказав, що Польща підтримає збройне повстання проти Олександра Лукашенка, яке незабаром відбудеться у Білорусі.