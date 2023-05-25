Пригожин оголосив про вихід найманців ПВК "Вагнер" із Бахмута (відео)

За словами "повара Путіна", кадровим військовослужбовцям РФ передадуть позиції, боєкомплект та сухі пайки. Вихід "вагнерівців" із Бахмута має бути здійснено до 1 червня.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про початок виходу найманців із Бахмута. Бойовики вирушать на відпочинок та перепідготовку до 1 липня, а їм на зміну до Бахмуту прийдуть регулярні війська. Про це повідомила пресслужба Пригожина в Telegram.

"Ми виводимо підрозділи з Бахмута, зараз 5 ранку, 25 травня. До 1 червня основна частина перебазується до тилових таборів. Передаємо позиції військовим: боєкомплект, позиції — все, включаючи сухий пайок", — сказав Пригожин, додавши, що регулярним військам безумовно, буде важко.

Насамперед керівник воєнізованого формування заявляв, що вихід "Вагнера" з Бахмута мав відбутися до 25 травня.

На відео можна чути розмову російських військових, які кажуть, що на гарматі танка, що потрапив у кадр, "настріл" — 1200, і що "це — вже ліміт, пора виводити".

"Поміняємо стовбури, полагодимо техніку і будемо готові до подальших дій", — сказав представник збройного угруповання.

"Виходимо в тилові райони, головне акуратно, по одній одиниці. <…> До першого червня виходимо, готуємося, а потім отримаємо нові завдання. Військовим усі позиції передаємо: підвал з ліжком і білизною. Мило їм залиште, зубні щітки забирайте. Боєприпаси теж залишимо", — наказав Пригожин своїм "вагнерівцям".

Бібер і Долік — головні дійові особи ПВК "Вагнер" у Бахмуті

Він також повідомив, що на допомогу російським регулярним військам вирішив залишити двох досвідчених військовослужбовців, яким відводилася основна роль у запланованому захопленні Бахмута. Їх він назвав "двома чинниками" можливого успіху ПВК "Вагнер".

"Впливало два чинники, дві людини, яких ми залишаємо військовим. Підійдіть до мене хлопці. Ось це Бібер, а це Долік. Тому щойно військовим буде важко, вони стануть і перегородять шлях української армії. Хлопці не ображайте військових, якщо що — вони разом із ними", — сказав Пригожин.

Бібер та Долік

Нагадаємо, що спікер ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що "Вагнер" закінчується, а Пригожин, підрахувавши втрати, вирішив піти з Бахмута.

Також повідомлялося, що Пригожин позиціонує себе як новий тоталітарний лідер Росії, який прагне захоплення України.