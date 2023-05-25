Не дожив 7 днів до 25 років: у мережі показали останній бій під Бахмутом захисника України (відео)

За словами колег, військовослужбовець загинув від контузії внутрішніх органів під час артобстрілу після штурму.

У боях із російськими окупантами загинув 24-річний боєць Іван Горенок з Іванкова Київської області, який воював у 24-му окремому штурмовому батальйоні "Айдар". До свого 25-річчя він не дожив сім днів. Відео останнього бою під Бахмутом 17 травня опублікувала у Facebook мама загиблого бійця Олена Горенок.

Відомо, що боєць у перших лавах став добровольцем на захист своєї країни. У викладеному фрагменті бою на Бахмутському напрямку, який став останнім для Івана Горенка, він не знімав, а брав участь.

Мама військовослужбовця, окрім кадрів останнього бою сина, повідомила, що побратими передали їй годинник — єдину річ сина, на який час зупинився: 14:09. Жінка також написала, що їй хотілося б, щоб люди, які "викладають відео з танцями та гулянками", знали, яку ціну за все це доводиться платити іншим.

Останній бій українського захисника

За словами колег, військовослужбовець загинув від контузії внутрішніх органів під час артобстрілу після завершення штурму.

Нагадаємо, що в районі Бахмута загинув майстер спорту України з боксу. 30-річний спортсмен займав перші місця на юнацькому та юніорському чемпіонатах України. Був переможцем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного" та "Кубка Арсьонова". Про це стало відомо 24 травня.

Також повідомлялося, що на фронті росіян знищує "Відьма". Снайпер ДПСУ ліквідує окупантів із гвинтівки, а прицільні постріли присвячує напарнику із позивним "Тихим", який віддав своє життя у квітні 2023 року. Про деталі 24 травня розповіла прес-служба ДПСУ у Facebook.

Нагадаємо, що на передовій загинув письменник та колишній боєць полку "Азов" Ігор Мисяк. Після відпустки у березні він знову вирушив на фронт, але потім перестав виходити на зв'язок, повідомив редактор видавництва "Темпора" Артем Скоріна. Публікація у соцмережах з'явилася 22 травня.