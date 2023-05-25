"Вагнерівці" давно мріють втекти з Бахмута: майор Жорін назвав дві головні причини

На думку екскомандира полку "Азов", у наступі бійці ПВК "Вагнер" проявили себе успішніше, ніж регулярні російські війська. У той самий час ЗС РФ у обороні діють більш системно.

Найманці приватної військової компанії "Вагнер" давно мріють утекти з Бахмута. Майор ЗСУ Максим Жорін, який раніше був командиром полку "Азов", назвав дві причини такого прагнення.

"Перша – у боях за Бахмут їх дуже сильно роз***бали. Про втрати при штурмах писав не раз, це величезні цифри. Але як би вони цинічно не ставилися до своїх людей, цей підрозділ просто не може нормально виконувати бойові завдання", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Другою причиною бажання бойовиків залишити цей населений пункт, на думку Жоріна, є розуміння засновника ПВК Євгенія Пригожина невідворотності поразки, учасником якої він не хоче бути.

"З приводу заміни "вагнерів" регулярними військами — не став би робити передчасні прогнози та оцінки. У наступі "вагнерівці" проявили себе успішніше, а ось в обороні російська армія більш системна, що теж принесе свої проблеми", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 25 травня засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив про початок виходу найманців із Бахмута. Бойовики вирушать на відпочинок та перепідготовку до 1 липня, а їм на зміну до Бахмуту прийдуть регулярні війська.

За весь час повномасштабного вторгнення в Україну загинули 20 тисяч найманців ПВК "Вагнер", половина з них – завербовані в'язні. Такі дані засновник ПВК Євгеній Пригожин озвучив в інтерв'ю російському пропагандисту Костянтину Долгову 23 травня.

У своєму Telegram-каналі колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін розкритикував інформацію засновника ПВК. За його словами, безповоротні втрати найманців становлять щонайменше 40 тисяч осіб.