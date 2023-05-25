Путін не зламав: країни формату "Рамштайн" надали Україні $65 млрд на оборону, – Остін

У рамках ініціативи USAI США зуміли профінансувати й придбання додаткових систем ППО для України, серед яких є пускові установки та радари, що нададуть інші країни Контактної групи.

За підсумками зустрічей у форматі "Рамштайні" Україна отримала $65 мільярдів оборонної підтримки. Про це інформує 25 травня "Укрінформ".

Нові заходи підтримки дозволять посилити бойові можливості ЗСУ в реальному часі, а також у довготривалій перспективі. Союзники сподіваються, що це дозволить посилити оборону України.

Керівник Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Контактна група загалом надала $65 мільярдів доларів у вигляді оборонної допомоги. Це дозволило зламати плани очільника Кремля Володимира Путіна щодо України.

"Натомість ми залишаємось єдиними, як і раніше", – пояснив Остін.

Керівник Пентагону розповів, що тривала значна робота після останньої зустрічі в Рамштайні минулого місяця країни-учасниці оголосили подробиці своїх суттєвих внесків. Зокрема, Сполучені Штати надали додаткові $1,8 мільярда. Останній американський пакет був оголошений на суму у $385 мільйонів. Він включав боєприпаси для HIMARS, протитанкові системи та ракети з лазерним наведенням, снаряди калібру 155 мм, а також важке озброєння, транспортні засоби та броньовані системи для наведення мостів. У рамках ініціативи USAI США зуміли профінансувати й придбання додаткових систем ППО для України, у тому числі пускових установок та радарів, які нададуть інші країни Контактної групи.

"Ми зосереджені на внесках, які реально змінюють ситуацію в реальному часі", – зазначив голова американського оборонного відомства.

Остін наголосив на тому, що підтримка України триватиме й надалі. Усі учасники заходів погодилися, що варто продовжувати постачати озброєння нашій державі.

Нагадаємо, 25 травня у Міноборони Фінляндії заявили, що у новому пакеті передали Україні зенітне озброєння та боєприпаси. Загалом він включатиме відповідного озброєння на суму 109 мільйонів гривень. Вартість усієї наданої Фінляндією військової допомоги, як зазначили в уряді держави, наразі становить 1,1 мільярда євро.