Уникла ув'язнення: засуджена за хабар суддя оскаржила вирок та мобілізувалась, — ЗМІ

Журналістики розповіли, що засуджена до п’яти років за ґратами голова Харківського адмінсуду не визнала провину. Поки жінка перебувала на свободі, вона була призвана на військову службу.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зупинила провадження за скаргами обвинуваченої Ольги Панченко та її адвокатів. Про це проінформували у виданні "Судовий репортер".

У матеріалі йдеться, що очільниця Харківського адміністративного суду була визнана винною у передачі 3000 доларів судді Олені Заічко за ухвалення потрібного рішення. За це жінка була засуджена до 5 років позбавлення волі, однак за ґратами так і не опинилась.

"Панченко провину не визнала і вирок оскаржила. Поки вирок не набув законної сили вона залишалась на свободі", — пояснили журналісти.

На засідання апеляційного суду, як передали медійники, харківська суддя не завітала. Однак її захисник надав фотокопію витягу з наказу командира від 21 березня, відповідно до якого Панченко була зарахована до списків особового складу військової частини як санітарний інструктор медичного пункту 4 стрілецького батальйону.

Оскільки Панченко мобілізована, адвокат попросив зупинити розгляд справи, що і зробив суд до звільнення засудженої з військової служби.

У Єдиному державному реєстрі досудових рішень опублікована ухвала ВАКС від 15 травня. У ній йдеться про зупинення судового провадження за апеляційними скаргами через призвання засудженої під час мобілізації. Посада та дата призначення збігаються з даними, оприлюдненими в ЗМІ. У документі йдеться, що він "оскарженню не підлягає".

Нагадаємо, у 2020 році Ольгу Панченко викрили СБУ та НАБУ. За даними слідства, вона чинила тиск на одну з суддів для винесення необхідної постанови в адміністративній справі, що стосувалась земельного питання.

Також 25 травня стало відомо, що неповнолітнього мешканця Бахмута засудили до 10 років ув’язнення за співпрацю з російськими спецслужбами.