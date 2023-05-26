"Patriot їх прожують і виплюнуть": пілот F-16 висміяв російську авіацію

Москва, як розповів підполковник Ден Гемптон, дуже сильна у пропаганді. Усі відомості про могутність російської армії виходять із самої РФ.

Пілот винищувача F-16 підполковник Ден Гемптон заявив, що сумнівається, що РФ зможе сформувати ударну ескадрилью для ударів по Україні. Ба більше, навіть якби в Росії це вийшло, ЗРК Patriot змогли б знищити ворожі літаки. Про це Гемптон розповів в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

За словами американського пілота, він сумнівається в тому, що РФ зараз має висококваліфікованих фахівців та обладнання для того, щоб сформувати ударну авіаційну групу.

"Якщо у них були ці люди і це обладнання, чому вони не використовували його рік тому, чи не так? Я маю на увазі чому зараз?" — зазначив Гемптон.

Він також заявив, що Москва дуже сильна у пропаганді. Усі відомості про могутність російської армії виходять із самої РФ. Наприклад, якщо ударну ескадрилью буде сформовано з бомбардувальників, то з ними можуть впоратися й українські МІГ-29.

"І не забувайте про Patriot, Patriot їх прожують та виплюнуть", — сказав пілот.

Крім того, західні F-16 могли б допомогти українським силам знаходити російські бомбардувальники на низьких висотах.

Крім того, Гемптон заявив, що у довгостроковій перспективі Україні могли б допомогти новітні винищувачі F-16, які називаються Block-70. За словами пілота, це дуже потужний літак. Ба більше, у майбутньому Україна могла б піти далі, щоб придбати F-35.

"Отже, як тільки війна закінчиться і ви здійсните перехід від МіГ і Су до західних реактивних літаків, таких як F-16, тоді все це стане можливим", — сказав Гемптон.

Зазначимо, що раніше у Командуванні Повітряних сил прокоментували чутки про можливе пошкодження або знищення ЗРК Patriot російською ракетою "Кинджал". За словами спікера Юрія Ігната, якщо ракетний комплекс отримав пошкодження, він буде оперативно відновлений. Він також заявив, що знищити комплекс Patriot одним "Кинджалом" неможливо.

Нагадаємо, що 23 травня ЗМІ повідомили, що Вашингтон погодився на постачання F-16 Україні. Журналісти наголосили на двох чинниках, які відіграли ключову роль у питанні надання Україні авіації. Одним із них є позиція держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зазначив, що Росія, як правило, йде на ескалацію лише на словах.

25 травня країни формату "Рамштайн" виділили Україні $65 млрд на оборону. В межах ініціативи USAI США зуміли профінансувати і придбання додаткових систем ППО для України, серед яких є пускові установки та радари, нададуть інші країни Контактної групи.