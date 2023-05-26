ЗС РФ завдали ракетного удару по лікарні у Дніпрі: є жертви (фото, відео)

За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок обстрілу загинула одна людина, і ще 15 громадян отримали різні поранення. В ОВА уточнюють, що серед постраждалих є діти.

Російські окупанти завдали ракетного удару по медичній установі у місті Дніпро. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 26 травня.

За його словами, в результаті чергового акту агресії з боку Російської Федерації є постраждалі, проте більш детальною інформацією пообіцяв поділитися трохи згодом. Українців закликали не розповсюджувати зайвого, щоб не допомагати супротивникові сіяти фейки.

"Єдине офіційне джерело інформації — обласна військова адміністрація. Не розповсюджуйте зайвого. Не розповсюджуйте фейки", — йдеться в повідомленні.

У мережі також почали з'являтися перші кадри після трагедії у Дніпрі. Ракета потрапила до медичного закладу, через що постраждали люди, що знаходяться поруч. Їх у крові почали виводити з будівлі та надавати першу медичну допомогу.

Прокоментував трагедію та президент України Володимир Зеленський. У своєму Telegram-каналі він підтвердив, що удару по поліклініці в Дніпрі було завдано за допомогою ракети і розповів про наслідки. За попередніми даними, 15 людей постраждали, а один українець загинув на місці від отриманих травм.

"Російські терористи ще раз підтверджують свій статус борців з усім гуманним і чесним. Маємо перемогти цих нелюдiв безповоротно і якнайшвидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні", — йдеться у повідомленні.

На місці продовжується ліквідація наслідків та порятунок постраждалих. До цього залучили усі необхідні служби.

Нагадаємо, в ніч проти 26 травня російські окупанти також обстріляли Дніпро. Глава ОВА Сергій Лисак назвав минулу ніч надважкою. Внаслідок цього були пошкоджені будинки, АЗС, а також є поранений.