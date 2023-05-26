Українські інженери створили тренажер для танків Т-72ЕА з Чехії (фото)

Компанія Excalibur Army встановила на танк Т-72 нову оптику та цифрову панель, куди виведені основні показники про машину. Тепер цілі можна знищувати на відстані до 3 км.

Чеська компанія Excalibur Army модернізує для України танки Т-72М1, які передаються в ЗСУ з індексом Т-72ЕА. Для опанування машин компанія "Енергія-2000" розробила спеціальний тренажерний комплекс. Про це повідомляє АрміяInform.

Т-72М1 — це експортна версія радянської машини Т-72. США та Нідерланди профінансували постачання танків Т-72ЕА для української армії. Перед постачанням машини проходять капітальний ремонт та модернізацію. У виданні зазначають, що підприємство "Енергія-2000" створила тренажерний комплекс для опанування техніки. Він складається з імітацією трьох робочих місць для кожного члену екіпажа, а також окреме місце для інструктора.

Кореспондент на місці навідника Фото: АрміяInform

Інструктором для журналіста був менеджер проєктів "Енергія-2000" та полковник запасу Микола Саламаха. Автор зазначає, що замість аналогових приладів у механіка-водія цифрова панель, де виведені всі дані. Всередині дуже реалістично, тому можна не помітити, що знаходишся в тренажері. Також журналіст каже, що відчувається потужніший двигун — 840 кінських сил замість 780.

Панель інструктора Фото: АрміяInform

Окрім цифрової панелі танк отримав новітню оптику, яка дозволяє бачити ціль на відстані 4 км, а уражати ціль на дистанції до 3 км з гармати.

"Взагалі впевнене ураження цілей відбувається на дистанціях від 2,5 кілометрів. Наш тренажер дає змогу підготуватись до експлуатації нових для більшості українців танків. Як свідчить досвід, навіть після 4-5 занять на тренажерах людина, досі незнайома з танковим озброєнням, на полігоні вже почувається набагато впевненішою, а снаряди та набої на її підготовку завдяки тренажерам суттєво заощаджуємо", — пояснює Микола Саламаха.

Оптика в модернізованому Т-72ЕА дозволяє уражати ціль на дитанції до 3 км Фото: АрміяInform

Нагадаємо, 11 січня Excalibur Army показала модернізацію танків Т-72 для України. ЗСУ отримають 90 модернізованих машин.

4 травня у Словаччині хочуть зібрати понад 1 млн євро, щоб купити для України танк Т-72М1.