Зеленський підписав закони про спрощення проходження ВЛК: що це означає

Закони спрямовані на спрощення процесу видачі медичних довідок, що підтверджують необхідність лікування у зв'язку із захворюванням чи непридатністю для військової служби.

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які спрямовані на спрощення процедури проходження військовослужбовцями лікарських комісій та отримання медичної документації. Відповідна інформація з'явилася у картках законопроектів 26 травня.

Так законопроект під номером №9154 розширює перелік медичних установ, де військовослужбовці зможуть проходити військово-лікарські комісії (ВЛК). Раніше такі комісії були доступні лише в закладах охорони здоров'я, Міноборони, СБУ та інших військових організаціях, а також Державній службі захисту інформації.

Другий законопроект №9158 стосується оформлення документів військовослужбовцями, включаючи довідки про поранення, контузії та каліцтва, як з проведенням відповідного розслідування, так і без нього. Також він спрямований на покращення процесу обміну медичними документами між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.

Метою цих законів є спрощення процедури видачі довідок про необхідність лікування у зв'язку з хворобою та про непридатність до військової служби, ґрунтуючись на висновках військово-лікарської комісії. Обидва закони набирають чинності наступного дня після їх публікації у парламентській газеті "Голос України".

Нагадаємо, Фокус писав про те, кого можуть мобілізувати з 1 червня. З початку червня мобілізаційний процес в Україні триватиме без змін, і всі чоловіки отримуватимуть повістки. Потім співробітники територіальних центрів комплектування перевірятимуть, чи вони вже пройшли етап уточнення даних.

Як повідомлялося 25 травня, військовослужбовці, які бажають припинити службу у Збройних силах України під час періоду мобілізації, мають підтвердити своє право, зібравши необхідний пакет документів. Усі папери мають бути прикріплені до рапорту та представлені командиру підрозділу.