"З елементами витоку ядерних матеріалів": РФ готує провокацію на ЗАЕС, — ГУР

За словами представника ГУР Андрія Юсова, окупанти РФ готують імітацію ударів по об'єктах Запорізької АЕС. Спеціально для цього там розмістили відповідні засоби ураження.

Росіяни планують провокацію на Запорізькій АЕС. Вони збираються зробити імітацію удару по об'єктах станції і звинуватити у цьому ЗСУ. Про це у коментарі "РБК-Україна" розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"За останньою інформацією, окупанти найближчим часом вони готують провокацію, а саме — імітація удару по об'єктах Запорізької атомної станції з елементами витоку ядерних матеріалів", — сказав Юсов.

За його словами, на території ЗАЕС окупанти вже розмістили відповідні засоби ураження, а після здійснення провокації вони хочуть задіяти так званих експертів "Росатому", які зафіксують удари. Паралельно запросять представників іноземних структур, зокрема, МАГАТЕ.

"Мета цієї провокації — звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян — це перешкоджання діям українських Сил безпеки і оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України. Адже після цього окупанти можуть вимагати мораторій на військові дії", — пояснив Андрій Юсов.

Він додав, що окупанти можуть спробувати використати елементи ядерних матеріалів і хімічної зброї по всій лінії фронту на Сході та Півдні країни.

Нагадаємо, що "Укренерго" відновила лінію електропередачі, яка живить ЗАЕС. Станція знову перейшла на живлення від української енергосистеми.

На думку президента "Енергоатому" Петра Котіна, попри оборонні споруди, окупанти залишать ЗАЕС, якщо побачать, що дорога між Енергодаром і Мелітополем буде перерізана.