Росіяни не можуть деблокувати Бахмут через успішні контратаки ЗСУ, — ISW

За словами аналітиків, "вагнерівці" все ще присутні в Бахмуті, і хоч темп російських наступальних операцій навколо міста знижується. Передбачається, що на місце найманців намагаються прийти солдати так званої 123-ї бригади "ДНР".

Успішні контратаки ЗСУ біля Бахмута не дозволяють російським військам деблокувати підрозділи ПВК "Вагнер" у місті. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 26 травня йдеться, що ЗСУ провели успішні контратаки в районі Оріхово-Василівки та Кліщіївки. Проте "вагнерівці" все ще присутні в Бахмуті, і хоч темп російських наступальних операцій навколо міста знижується. Так, 26 травня російські війська вели марні наступальні операції в районі Бахмута та у напрямку Предтечине.

За словами аналітиків, поки що немає жодних підтверджень того, що Міністерство оборони РФ передислокує регулярні війська на зміну найманцям ПВК "Вагнер". Проте, як повідомляється, є свідчення того, що на зміну "вагнерівцям" приходять солдати так званої 123-ї бригади "ДНР". Раніше вони дислокувалися під Сіверськом.

Експерти також зазначили, що українські сили перехоплюють ініціативу довкола Бахмута. Можливо, це дасть можливість ЗСУ розпочати нову фазу операцій у битві за місто.

Нагадаємо, що 25 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про вихід своїх найманців із Бахмута. За словами "кухаря Путіна", кадровим військовослужбовцям РФ передадуть позиції, боєкомплект та сухі пайки. Вихід "вагнерівців" із Бахмута має бути здійснений до 1 червня.

Крім того, як заявив радник голови ВП Михайло Подоляк, Пригожина та ПВК "Вагнер" ніхто не випустить із Бахмута. За його словами, у президенті РФ Володимирі Путіні почали сумніватися навіть його найближчі соратники. Цим і може скористатися Євген Пригожин, який має живу силу і "потужний потенціал до грабежу".