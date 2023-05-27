Сили ПВК "Вагнер" виходять з-під Бахмута, але ще повоюють — розвідка Британії

Поки що "вагнерівці" ще перебувають усередині міста, але їх уже замінюють підрозділи так званої "ДНР".

Бійці ПВК "Вагнер" почали відступати зі своїх позицій довкола міста Бахмут у Донецькій області. Про це у Twitter пише Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на звіт розвідки.

25 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про початок виведення найманців з Бахмута та передачу позицій регулярної армії Росії, яка триватиме до 1 червня 2023 року. Як вважають британські розвідники, станом на 27 травня "вагнерівці" вже відходять на деяких ділянках фронту довкола Бахмута. Цю інформацію підтвердила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, але додала, що ПВК "Вагнер" залишаються у самому місті.

МО Великобританії звернуло увагу, що станом на 16 травня ЗСУ займали територію 20 квадратних кілометрів на флангах навколо Бахмута. Як припускають британські військові, ротація підрозділів ПВК "Вагнер" здійснюватиметься контрольованими етапами, щоб запобігти обвалу котлів навколо міста. Незважаючи на конфлікт між Євгеном Пригожиним і Міноборони Росії, "вагнерівців" будуть використовувати для нових штурмів на Донбасі після перегрупування військ.

Як вважають британці, станом на 24 травня 2023 року сили так званої "Донецької Народної Республіки" ("ДНР") увійшли до Бахмута, щоб розпочати операції із зачистки. В останні тижні частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ РФ, ймовірно, висунулися з району Свято-Кременна для посилення флангів на Бахмутському напрямку.

Напередодні аналітики Інституту вивчення війни дійшли висновку, що окупанти не можуть деблокувати Бахмут через успішні контратаки ЗСУ. Темпи російських наступів навколо міста значно знизилися, проте на місце "вагнерівців" йдуть бойовики зі 123-ї бригади "ДНР".

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк 25 травня заявив, що Євген Пригожин не зможе повністю вивести сили ПВК "Вагнер" з Бахмута, оскільки йому завадить російське керівництво. На ротацію виведуть лише частину найманців, решта залишиться воювати далі.