Росія готує провокацію з хімічною зброєю проти своїх військ, — ГУР

За даними української військової розвідки, військові окупаційної армії говорять про дрони з хімічною зброєю в районі окупованого Енергодара, де розташована Запорізька АЕС.

Спеціальні служби Російської Федерації будують плани провокації, в якій буде використано хімічну зброю проти російської окупаційної армії, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це 27 травня заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Метою цієї ворожої провокації є солдати російської окупаційної армії. Вони планують використовувати ознаки ураження хімічною зброєю на їхніх тілах як фальшиві докази, щоб звинуватити Україну", — повідомили в ГУР.

Українська розвідка також опублікувала запис радіоперехоплення, де військові окупаційної армії говорять про дрони з хімічною зброєю в районі окупованого Енергодару в Запорізькій області.

Представники ГУР Міноборони України наголосили, що Україна не використовує хімічну зброю, і подібна провокація не вплине на контрнаступ.

Провокації на Запорізькій АЕС

26 травня Головне управління розвідки Міноборони України попередило про плани російських силовиків провести масштабні провокації на Запорізькій атомній електростанції. За інформацією військової розвідки, Росія планує атакувати ядерний об'єкт і заявити про "витік радіоактивних речовин". Метою окупантів є припинення бойових дій та запобігання контрнаступу сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, в ніч на 22 травня було відключено останню високовольтну лінію електропередачі Дніпровська 750 кВ, яка живила Запорізьку АЕС, що знаходиться під окупацією. Станцію було введено в режим блекауту.

19 травня експертка у галузі атомної енергетики Ольга Кошарна наголосила, що російські окупанти використовували Запорізьку АЕС як військову базу та активно готуються до можливого контрнаступу з боку ЗСУ.