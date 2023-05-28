Україну можуть прийняти в НАТО, незважаючи на окуповані території, — NYT

Експерти вважають, що Україна може стати членом НАТО так само, як це зробила Німеччина після Другої світової війни.

У 1955 році ФРН стала членом НАТО, щоб гарантувати свою безпеку незважаючи на поділ країни на дві частини (Східна Німеччина була окупована СРСР і отримала назву НДР). Деякі експерти вважають, що поки що розділена Україна може піти тим самим шляхом, що гарантує її безпеку, пише New York Times.

Хоча війна в Україні триває, у США та Європі активно обговорюють, як можна гарантувати безпеку України після завершення бойових дій, навіть якщо це не призведе до перемоги однієї із сторін війни. У цьому випадку розділена Німеччина може стати прикладом того, як країна, яка не має територіальної цілісності, все ж таки вступила до НАТО.

ФРН ніколи не відмовлялася від прагнення об'єднатися з НДР, що й відбулося 1989 року. У той же час, Західна Німеччина стала членом НАТО в 1955 році, що стало гарантією її безпеки під час Холодної війни.

Як пише видання, найближчі перспективи України залежать від того, до чого призведе запланований контрнаступ і які території будуть повернуті до складу країни. Також усе залежить від того, до чого саме призведе наступ ЗСУ: тривалого припинення вогню чи мирних переговорів?

Наразі члени НАТО обговорюють питання, що вони можуть запропонувати Україні на саміті в липні, адже Україна хоче отримати гарантії приєднання до НАТО. Деякі політики в Європі вважають, що ситуація з ФРН у 1955 році може бути прикладом, як гарантувати Україні безпеку навіть у тому випадку, якщо країна не поверне усі окуповані Росією регіони.

За словами експертки з Росії та Німеччини Анджели Стент, після приєднання Західної Німеччини до Альянсу виникла ситуація замороженого конфлікту. Але на Заході вважали, що такий крок дуже важливий, незважаючи на протидію СРСР.

"Перший канцлер ФРН Конрад Аденауер, віддав перевагу безпеці своєї країни тому, що Німеччина є ще розділеною. Він вважав, що важливішим рішенням є стати членом НАТО", — говорить Франсуа Ейсбур, експерт з питань оборони.

Як кажуть експерти, варто враховувати той факт, що Німеччина 1955 року не перебувала у стані війни, як зараз Україна. Також важливим моментом є те, що обидві частини Німеччини, ФРН та НДР ще в 1949 році були визнані окремими державами.

Тоді Німеччина мала чіткий кордон, хоча у ФРН збиралися дійти до об'єднання країни і від цього ніхто не відмовлявся. Водночас, як кажуть експерти, чіткий кордон давав певну ясність для подальших дій, а такої ясності, як і чіткого кордону, зараз Україна не має.

Експерти Чарльз Купчан та Річард Хаас вважають, що така ситуація тимчасова. За їх словами, хоча немає чіткої впевненості в тому, що Україні вдасться відвоювати всі захоплені регіони Росії, у тому числі й Крим, у рамках майбутнього контрнаступу ЗСУ, все ж таки він може призвести до встановлення чіткої лінії фронту. Тому США можуть почати наполягати на тому, щоб розпочалися мирні переговори.

Але ні Україна, ні Росія не готові до переговорів. Україна боїться, що припинення вогню підтвердить контроль РФ над окупованою територією країни, а Росія чекає, доки Захід втомиться підтримувати Україну. Президент Зеленський наполягає на повному виведенні ЗС РФ із території України, пише видання.

Одна із найпопулярніших на Заході моделей гарантій безпеки для України передбачає надання їй величезної кількості сучасної зброї. Таким чином, навіть не будучи членом НАТО Україна може гарантувати свою безпеку в протистоянні з Москвою. Багато членів Альянсу вважають, що в цьому плані Україна може стати схожою на Ізраїль, який постійно підтримує Вашингтон навіть не маючи взаємної оборонної угоди між країнами.

Проблема в тому, як вважають експерти, що Україна не має ядерної зброї, а Ізраїль має. З іншого боку, двосторонні оборонні зобов'язання членів НАТО перед Україною можуть залучити весь Альянс до майбутньої російсько-української війни.

Водночас багато аналітиків підтримують думку президента Естонії Каї Каллас про те, що лише членство в НАТО дасть Україні реальний захист. За її словами, включення України до складу Альянсу коштуватиме дешевше, ніж надання їй величезної кількості зброї протягом найближчих 50 років.

Однією з проблем, на яку вказують у США та Європі, є те, що Альянс не може прийняти до свого складу країну, що воює. До того ж, таке рішення може призвести до подальшої російської ескалації ще до того, як Україна може вступити до НАТО. Але поки що російські погрози щодо ескалації виявилися порожніми, пише видання.

Експерти вважають, що навіть якщо наступ ЗСУ не призведе до повного звільнення України від ЗС РФ, можна прийняти Україну в НАТО в тимчасово закріплених лінією дотику кордонах. Таким чином, Київ не залишить спроб про возз'єднання всіх територій країни, як це робила ФРН, але членство в Альянсі зміцнить мир і дозволить розпочати відновлення України.

За словами Стент, потрібно підписати мирну угоду, а не зафіксувати тимчасове припинення вогню, адже війна в такому разі почнеться знову. Членство України в НАТО стане гарантією, що Росія більше не нападе на Україну, вважає експерт.

Нагадуємо, що в РФ назвали умови виведення військ з території України, серед яких відмова від ЄС і НАТО, а також російська мова як державна.