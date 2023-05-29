"За поребрик": "влада" Херсонської області почала готуватися до втечі, — командування

Росіяни знаходять різні приводи, щоб не перебувати на захоплених територіях. При цьому, як зазначає речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, не всі загарбники довіряють безпеці Кримського місця та їдуть в об'їзд.

Російські окупанти на чолі з окупаційною "владою" почали залишати захоплену Херсонську область. Про це повідомила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 29 травня.

За її словами, росіяни активно збираються тікати з цього напряму на фоні розмов про український контрнаступ і можуть залишити всі захоплені території.

"Поступово вони намагаються звідти ретируватися під різними приводами, використовуючи і сімейні особливості, внутрішньосімейні причини, супроводжуючи близьких, супроводжуючи дітей. Намагаються виїжджати і вивозити документи", — йдеться в ефірі.

Окремо вона зазначила, що роблять вони це "короткими перебіжками" і намагаються знайти безпечніше для себе місце, а найголовніше — намагаються зберегти це в секреті, проте українській стороні відомо про всі плани супротивника і їм не сховатися.

"На їхню думку, дещо непомітно просочуватися туди за поребрик вони намагаються. Тим не менш, ми все одно спостерігаємо і активність на Кримському мосту, і активність на маршрутах, які передбачають материкове прямування. Це свідчить про те, що не всі довіряють безпеці Кримського мосту і намагаються їхати в об'їзд", — продовжила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що ЗС РФ завдали удару по Києву ракетами та "шахедами". Українські засоби ППО знищили понад 40 цілей у повітрі, як зазначили у Київській МВА. Це була 15-та атака за останній місяць.