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"За поребрик": "влада" Херсонської області почала готуватися до втечі, — командування

Фото: news.24tv.ua | Окупаційна "влада" Херсонської області збирається тікати

Росіяни знаходять різні приводи, щоб не перебувати на захоплених територіях. При цьому, як зазначає речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, не всі загарбники довіряють безпеці Кримського місця та їдуть в об'їзд.

Російські окупанти на чолі з окупаційною "владою" почали залишати захоплену Херсонську область. Про це повідомила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 29 травня.

За її словами, росіяни активно збираються тікати з цього напряму на фоні розмов про український контрнаступ і можуть залишити всі захоплені території.

"Поступово вони намагаються звідти ретируватися під різними приводами, використовуючи і сімейні особливості, внутрішньосімейні причини, супроводжуючи близьких, супроводжуючи дітей. Намагаються виїжджати і вивозити документи", — йдеться в ефірі.

Окремо вона зазначила, що роблять вони це "короткими перебіжками" і намагаються знайти безпечніше для себе місце, а найголовніше — намагаються зберегти це в секреті, проте українській стороні відомо про всі плани супротивника і їм не сховатися.

"На їхню думку, дещо непомітно просочуватися туди за поребрик вони намагаються. Тим не менш, ми все одно спостерігаємо і активність на Кримському мосту, і активність на маршрутах, які передбачають материкове прямування. Це свідчить про те, що не всі довіряють безпеці Кримського мосту і намагаються їхати в об'їзд", — продовжила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що ЗС РФ завдали удару по Києву ракетами та "шахедами". Українські засоби ППО знищили понад 40 цілей у повітрі, як зазначили у Київській МВА. Це була 15-та атака за останній місяць.