"Виведено з ладу 5 літальних апаратів": ЗС РФ поцілили у військовий об'єкт на Хмельниччині

На цей момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей, повідомили в ОВА.

Під час масованої повітряної атаки України ЗС РФ завдали ударів по кількох об'єктах у Хмельницькій області. Один із них — військовий. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОВА.

"На цей момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги", — йдеться в повідомленні.

Про які саме літальні апарати йдеться, в ОВА не уточнюють.

В обласній військовій адміністрації також зазначили, що інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що уранці 29 травня російські окупанти завдали масованого повітряного удару по Києву. Сили ППО збили всі ворожі повітряні об'єкти над столицею. Зафіксовано падіння уламків у двох районах. Усього за ніч над територією України знищено 67 повітряних цілей, серед яких: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 ударних безпілотників Shahed-136/131 та 1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також повідомлялося, що в районі окупованого Маріуполя на Донеччині зафіксовані прильоти по місцях розташування окупантів зафіксовані в Юр'ївці та Нікольському. На цей час відомо про 20 "200-х" росіян у Юр'ївці.