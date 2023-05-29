"Несподівана ракетна атака": у Повітряних силах прокоментували, чим ЗС РФ били по Києву

За словами спікера Юрія Ігната, ворогу знадобився короткий проміжок часу, щоб завдати ударів по столиці. Ймовірно, ЗС РФ використали "Іскандери" під час чергового обстрілу Києва.

Повітряні сили ЗСУ прокоментували ракетну атаку росіян по Україні. Там заявили, що за попередніми даними, росіяни атакували "Іскандерами" з півночі. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Маємо зараз роботу протиповітряної оборони. Повітряна тривога була оголошена і знадобився короткий проміжок часу для ворога, щоб завдати удари. Це говорить про те, що були застосовані ракети, які летять по балістичній траєкторії. Попередньо, це були "Іскандери". Який тип був застосований, дамо пізніше, коли будуть підбиті підсумки бойової роботи. Є ймовірність, що були також застосовані ракети С-300 і С-400, які теж можуть летіти по балістичній траєкторії. Деталі про те, як закінчилася ця несподівана ракетна атака, доповімо пізніше", — сказав Юрій Ігнат.

Він наголосив, що напрямок ворожої атаки на столицю України був з півночі з наземних комплексів, а також зауважив, що інформації про використання "шахедів" під час денної атаки ворога на Київ, він поки що не має. Юрій Ігнат також зауважив, що ЗС РФ змінили тактику і здебільшого атакують "шахедами" регіони України вночі.

"У нас побільшало і мобільних вогневих груп, і засобів, які можуть ефективно їх знищувати у денний час. Тому противник почав застосовувати "шахеди" здебільшого вночі, щоб їх неможливо було збивати з великокаліберних кулеметів, зенітних гармат тощо", — сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що вранці 29 травня російські окупанти завдали удару по Києву. Для цього вони використовували дрони "Shahed" і попередньо, ракети Х-101/555. Усього за ніч над територією України знищено 67 повітряних цілей, серед яких: 37 крилатих ракет та 29 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Під час масованої повітряної атаки України ЗС РФ завдали ударів по військовому об'єкту у Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.