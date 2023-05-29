"Хайп дорожчий за життя": у Зеленського розкритикували блогерів та чиновників за кадри роботи ППО

Через 15 місяців війни, як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк, люди все ще не усвідомили, що подібна інформація може допомогти супротивникові. Міністр культури Олександр Ткаченко також зазначив, що публікації такого матеріалу віддаляють нашу перемогу.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився з приводу блогерів та політиків, які публікують кадри роботи ППО та масованих обстрілів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 29 травня.

За його словами, незважаючи на велику конвенційну війну, Україна не стала обмежувати свободу слова громадян і вводити цензуру. Кожен може вільно збирати та поширювати інформацію, яка не несе загрози національній безпеці. Але, при цьому, багато хто перевищує свої "повноваження" і починає ділитися тим, що може стати в нагоді ворогові і зіграти проти українців.

"Хайп дорожчий за життя? По всій країні – повітряна тривога та підвищений рівень небезпеки. Якими ще словами на 15 місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об'єктів атаки і т.д.", — йдеться у повідомленні.

Зрозуміло, що це підвищує активність та цитування, як зазначив далі радник голови ОП, проте це не повинно відбуватися за рахунок життів інших людей. Час розуміти, що можна робити, а що категорично заборонено.

Висловився на цю тему і глава Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. Його вкрай дивує безвідповідальність деяких людей, які заради переглядів публікують фото та відео роботи ППО. Такі дії є небезпечними та загрожують обороноздатності.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко також не оминув цю тему стороною. За травень місяць українці спали спокійно лише кілька ночей — решту часу Російська Федерація продовжувала терор за допомогою обстрілів мирних міст. Завдяки роботі сил ППО кількість жертв та руйнувань вдалося значно зменшити, проте якщо по мережі поширюватимуться відео та фото — все може змінитися.

"На кожному з вас лежить відповідальність за збереження життів наших громадян. Поки хайп і лайки будуть важливішими за безпеку і життя, ми будемо далі від нашої перемоги. А всі, хто поширює несанкціоновану інформацію і потурає агресору свідомо або недбало, будуть притягнуті до відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, як армія РФ обстрілювала Київ посеред дня. За добу росіяни двічі атакували українську столицю. Міська військова адміністрація заявляє, що сили ППО знищили всі цілі. У ЗСУ говорять про застосування балістичних ракет.