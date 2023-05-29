Європейські танки та бронемашини отримають новий активний захист: що відомо про EuroTrophy

Основою активного захисту є два радари, які контролюють простір навколо техніки на 360 градусів, та чотири пускові установки із зонами перекриття у 180 градусів кожна.

На оборонній виставці FEINDEF 2023, яка проходить у Мадриді, було продемонстровано останню модифікацію комплексу активного захисту (КАЗ) EuroTrophy для військової броньованої техніки та танків. Як повідомили 29 травня оглядачі іспанського видання Defenca, КАЗ планують встановлювати, зокрема, на перспективну модифікацію іспанських танків Leopardo 2A8 і ОБТ Leopardo 2E.

Система продається та виробляється спільним підприємством ізраїльської компанії Rafael, яка розробила систему Trophy, підрозділом General Dynamics – GDELS, а також німецькою Krauss Maffei Wegman (KMW), виробником та технологом іспанського танка Leopardo.

Під час демонстрації захист EuroTrophy був розміщений на броньованій машині сімейства ASCOD, також було озвучено мотиви створення нового комплексу та особливості його експлуатації.

Бронемашина ASCOD із встановленою EuroTrophy

Зокрема, йшлося про те, що бойові дії в рамках російсько-української війни вказали на необхідність покращення захисту броньованої техніки.

"Поточний конфлікт в Україні ще раз продемонстрував корисність танка, а також необхідність поліпшення його захисту від зростаючих загроз дедалі складнішого і більш комплексного поля бою", — зазначили оглядачі.

Що відомо про нову КАЗ

Trophy — єдина система активного захисту, що знаходиться в експлуатації з 2011 року, обрана Ізраїлем, США, Німеччиною та Великою Британією. КАЗ був інтегрований у бойові танки — ізраїльський Merkava, американський M1 Abrams, німецький Leopard 2 та британський Challenger 3.

Основними елементами цього комплексу є два радари, що обертаються, які дозволяють контролювати простір навколо техніки на 360 градусів, і чотири пускові установки з зонами перекриття в 180 градусів кожна. Вони захищають весь корпус машини та мають систему перезаряджання.

Активний захист контролює простір навколо техніки на 360 градусів

Елементи захисту EuroTrophy

У списку загроз, які можуть бути нейтралізовані захистом, знаходяться протитанкові ракети та реактивні снаряди, танкові снаряди High Explosive Anti Tank (HEAT), снаряди РПГ та інших безвідкатного озброєння.

Розробники стверджують, що EuroTrophy – система без технологічних ризиків, яка довела свою надійність у міських та багатоцільових боях. Вона інтегрована у всі основні бойові платформи, підходить як для гусеничних, так і для колісних машин і може модернізуватися.

Раніше повідомлялося, що російські військові почали встановлювати на вежу танків Т-72 своєрідні ґрати, які отримали прізвисько "мангал". На одному з таких танків було помічено елементи динамічного захисту "Контакт-1", які були встановлені з метою уберегти екіпаж від атак безпілотників.