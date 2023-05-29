Обстріл Києва 29 травня: поліція затримала двох чоловіків, які знімали роботу ППО (фото)

Місцева мешканка помітила, як невідомі особи фіксують на відео роботу ППО в столиці та повідомила про це правоохоронцям. У результаті було затримано двох молодих людей 23 і 26 років.

У понеділок, 29 травня, правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, які знімали на відео роботу столичної протиповітряної оборони. Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління Національної поліції Києва.

Повідомляється, що про порушення заявила місцева мешканка. На місце події було направлено патрульних поліцейських і співробітників карного розшуку.

Протягом години столичні правоохоронці затримали 23-річного юнака у Святошинському районі Києва. Через пів години поліцейським вдалося виявити другого чоловіка 26 років, зупинивши його автомобіль на вулиці Ушакова.

Затриманих киян доставили до Святошинського управління поліції для пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

Затриманих доставили до Святошинського управління поліції

Порушників передали співробітникам СБУ

"Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото й відеофіксацію роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання — надійний тил наших захисників!" — зазначили автори публікації.

Обстріл Києва 29 травня: що відомо

Уранці 29 травня Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Києву. Для цього вони використовували БПЛА "Shahed" і, попередньо, ракети Х-101/555. За даними голови Київської МВА Сергія Попка, сили ППО виявили та знищили понад 40 повітряних цілей, і ударів по Києву було не допущено.

Через шість годин після ранкового обстрілу російські окупанти також атакували українську столицю ракетами. За попередніми даними КМВА, ворог застосував озброєння балістичного типу. Також повідомлялося, що всі повітряні цілі було знищено.

Нагадаємо, що 29 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився щодо блогерів і політиків, які публікують кадри роботи ППО та масованих обстрілів. За його словами, багато громадян перевищують свої "повноваження" та починають ділитися тим, що може стати в нагоді ворогові та зіграти проти українців.