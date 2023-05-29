"Рівноцінно Києву": у Кадирова закликали захопити Кривий Ріг (відео)

За словами військовослужбовця ЗС РФ Хусейна Джамбетова, в українському місті знаходяться "саме ті, хто нам потрібні".

Хусейн Джамбетов, російський військовослужбовець із Чечні, закликав до "взяття Кривого Рогу" і стверджує, що це має таке ж значення, як взяти Київ, як він каже у відео. Відповідне відео 29 травня публікують росЗМІ.

"Треба взяти Кривий Ріг, бо це рівносильно взяттю Києва. Там знаходяться саме ті, які нам потрібні", — заявив Джамбетов.

Хто такий Хуйсейн Джамбетов

Особистість Хусейна Джамбетова нещодавно привернула увагу журналістів "НВ". Відомо, що він раніше бився на боці України у складі чеченського добровольчого загону, але потім повернувся до Росії та публічно висловив підтримку голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову.

Хусейн Джамбетов, чеченський військовослужбовець Фото: реки крыма

Так, в Україні вже тривалий час діє добровільний підрозділ, у складі якого перебувають прихильники незалежної Чеченської республіки Ічкерія. Вони служать у Міжнародному легіоні Збройних Сил України. Один із відомих бійців цього батальйону — Хусейн Джамбетов, який бився у Бахмуті та Лисичанську. Він давав інтерв'ю та коментарі українським та західним ЗМІ, а також був відомий під позивним "Бандера".

Однак несподівано Джамбетов з'явився у Грозному, де він зізнався у вбивстві своїх українських товаришів і присягнув на вірність голові Чечні Рамзану Кадирову. Він заявив, що ухвалив це рішення, щоб бути поряд зі своєю сім'єю через двадцять років.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що на підконтрольних Росії територіях Запорізької області зафіксовано численні випадки проникнення у залишені без нагляду офіси та магазини, які раніше належали українським власникам. За інформацією Центру національного спротиву, члени угруповань, пов'язані з Рамзаном Кадировим, безкарно чинили пограбування.

Раніше, 21 травня, голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Захід та Україна нібито готували проти нього теракти.