Повітряна атака БПЛА на Київ: у столиці через падіння уламків виникли пожежі, є постраждалі (фото)

У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків спалахнув приватний будинок у Дарницькому районі, а також багатоповерхівка у Голосіївському районі столиці.

Внаслідок атаки дронів-каікадзе Shahed, які запустила у бік Києва російська армія, у ніч проти 30 травня у столиці почалися пожежі. Так уламки впали на житлові будинки, про що заявили у Київській міській військовій адміністрації.

Так, приблизно о другій ночі в Києві оголосили повітряну тривогу. Мер Києва Віталій Кличко вже о 02:31 повідомив про вибухи у місті.

"Вибухи в столиці. Залишайтеся у сховку!" — Написав він.

Потім у КМВА заявили, що у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.

"Попередньо зафіксовано падіння уламків у приватний будинок. Підрозділи екстрених служб прямують на місце. Серйозність руйнувань та постраждалі – уточнюються. Повітряна тривога триває. Перебуваєте в укриттях", — йдеться у повідомленні.

Потім чиновники опублікували фотографії палаючого будинку.

Також у КМВА заявили, що падіння уламків зафіксували у Голосіївському районі. Внаслідок цього спалахнув багатоповерховий будинок. Також Кличко заявив, що довелося госпіталізувати жінку. Служби провели евакуацію мешканців.

"У Голосіївському районі, де внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в багатоповерхівці, рятувальники наразі евакуювали з будинку 20 осіб. Одна людина загинула. Одну літню жінку госпіталізують медики. Двом постраждалим надали допомогу на місці", — написав мер Києва.

Потім кадрами пожежі почали ділитись очевидці.

Крім того, в КМВА заявили, що Печерському районі столиці в результаті падіння уламків зайнялися три автомобілі. А у Святошинському районі Києва уламки впали на території промислового підприємства.

Зазначимо, що у мережі також показали кадри з киянами, які ховаються від російської повітряної атаки на станції метро та у підземному переході.

Нагадаємо, що після розмови з президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна допомагатиме Україні захищати своє небо. За його словами, допомога Україні також стане важливим пунктом порядку денного саміту Європейської політичної спільноти у Кишиневі наступного четверга.