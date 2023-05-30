13 поранених та одна загибла: поліція уточнила наслідки нічної атаки на Київ та область (фото)

У столиці дев'ятеро людей отримали різні поранення, а на Київщині — ще четверо. Майже всі постраждалі з Голосіївського району, де уламки Shahed влучили в багатоквартирний житловий будинок.

Станом на ранок у Києві пошкоджено 17 житлових об'єктів, зокрема квартири місцевих мешканців, також отримано понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, магазинів, авто та інших об'єктів приватної власності. Про це у вівторок, 30 травня, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

"Понад три години тривала сьогодні повітряна тривога в Київській області. Ворог атакував область шахідами. Станом на ранок маємо пошкодження 17 житлових об'єктів, у тому числі квартир громадян", — повідомляє Нєбитов.

За його словами, переважна більшість пошкоджень у будинках – це розбиті стіни, вікна, двері, меблі.

Також відомо, що в одному з районів Києва внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе сталося займання трав'яного настилу. Проте пожежу було оперативно локалізовано та ліквідовано.

В одному із житлових комплексів столиці люди отримали осколкові поранення, забиті місця та травми голови.

Фото: Telegram

Поліція Київської області закликає громадян не ігнорувати сигнали тривоги та негайно проходити в укриття.

Кількість постраждалих у Києві

За інформацією пресслужби Нацполіції України, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, 13 отримали поранення.

"У Києві поранено дев'ятьох людей, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовано четверо громадян", — зазначає відомство.

Відомо, що майже всі постраждалі мешкали у Голосіївському районі, де уламки дрона-камікадзе влучили в багатоквартирний житловий будинок.

Нагадаємо, внаслідок атаки дронів-камікадзе Shahed, які запустила у бік Києва російська армія, у ніч на 30 травня у столиці почалися пожежі.

Також нагадаємо, внаслідок нічної атаки 30 травня ЗС РФ на Київ та Київську область зафіксовано пошкодження будинків, авто, офісних приміщень тощо. Поліції відомо про 4 постраждалих від атаки російських дронів.