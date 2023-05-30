В окупованому Мелітополі та Михайлівці пролунали вибухи: прилетіло по базах окупантів, — Федоров

Російські пропагандисти спочатку заявили про вибухи в окупованому Мелітополі, а потім самі ж спростували поширену інформацію. За словами міського голови міста Івана Федорова, також були "прильоти" у спортзал з окупантами у Михайлівці.

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знову було неспокійно для російських окупантів. Пролунали вибухи в місцях їхнього розташування. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Сезон бавовни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області — у самому розпалі. Вчора опівдні вибухало на стоянці ворожих авто у Михайлівці. Ввечері бавовна дісталась до Мелітополя — щось сталося в районі ворожої бази біля 19-го ліцею. Спочатку пропагандисти включили режим "прінятія", теж повідомивши про вибух. Згодом зрозумівши, що їхні "сили" добряче постраждали, переключились на "отріцаніє" зі словами "вибуху не було", — розповів Федоров.

За його інформацією, гучно було і в селищі Михайлівка, що за 30 км від Мелітополя. Там "прилетіло" в спортзал однієї зі шкіл, де розміщувалися російські вояки.

"В Михайлівці пролунали 4 вибухи. Вони пролунали там, де завжди було скупчення ворожої техніки та концентрація особового складу. Також день закінчився для ворога в Мелітополі черговою "бавовною", яка сталася біля 19-го ліцею в Мелітополі, де ворог також захопив приміщення для розміщення своїх військових", — зазначив міський голова.

Нагадаємо, що під час повітряної атаки ЗС РФ Києва 30 травня сили ППО збили 29 ворожих дронів із 31. Є руйнування у кількох районах столиці. Відомо про одну загиблу жінку.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в Мелітополі викрали танк Т-70, який стояв на п'єдесталі з часів Другої світової війни. Техніку перевезли до музею Санкт-Петербурга.