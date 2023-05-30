"Вийшла на балкон подивитися": Кличко озвучив деталі загибелі жінки під час атаки Shahed (відео)

Мер Києва закликав містян під час повітряної тривоги не виходити з укриття, щоб подивитися на роботу ППО. Як приклад, Кличко навів сьогоднішню ніч — жінка стояла на балконі і загинула внаслідок падіння уламків.

Мер Києва Віталій Кличко у вівторок, 30 травня, відвідав 24-поверховий будинок у Голосіївському районі столиці, куди вночі потрапили уламки збитого російського дрона. Про це Кличко повідомляє у своєму офіційному Telegram-каналі.

Мер Києва підтвердив, що в постраждалому багатоповерховому будинку пошкоджено 12 квартир, більшість з яких розташовані на верхніх поверхах, також спалахнула пожежа після падіння уламків

"Вночі з пошкодженого будинку було евакуйовано 20 мешканців. Одна людина загинула, четверо травмовано. Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, щоб якнайшвидше приступити до робіт з відновлення будинку", — повідомив Кличко.

Наразі з двору будинку вивозять пошкоджені автомобілі. Рятувально-пошукові роботи завершено.

Фото: Telegram

Мер Києва повідомив, що внаслідок нічної атаки одна людина загинула і 12 отримали поранення. З них: 6 осіб отримали медичну допомогу амбулаторно, 5 – госпіталізовано.

Кличко закликав мешканців міста не виходити на балкони, щоб побачити роботу ППО, оскільки ймовірність повітряних атак ворога все ще залишається високою.

"Не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Цієї ночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", — навів він у приклад трагічний випадок.

Атака дронів на Київ

Нагадаємо, внаслідок атаки дронів-камікадзе Shahed, які запустила у бік Києва російська армія, у ніч проти 30 травня у столиці почалися пожежі.

Станом на ранок у Києві було відомо про пошкодження 17 житлових об'єктів, зокрема квартир місцевих мешканців, також отримано понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, магазинів, авто та інших об'єктів приватної власності.

Також нагадаємо, внаслідок нічної атаки 30 травня ЗС РФ на Київ і Київську область зафіксовано пошкодження будинків, авто, офісних приміщень тощо. Поліції відомо про 4 постраждалих від атаки російських дронів.