Ротація в Бахмуті на окупантів діє гнітюче, — Череватий

За словами Сергія Череватого, за останні 24 години в Бахмуті не було жодних бойових дій. Ворожі війська проводять ротаційні процеси — замінюють "вагнерівців" на підрозділ армії РФ.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на бахмутському напрямі значно зменшилась бойова активність. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Череватий зазначив, що останніми днями було зафіксовано суттєве зменшення інцидентів бойових зіткнень — зазвичай відбувалося два-три такі інциденти. За останні 24 години не було жодних бойових дій. Ворожі сили продовжують проводити ротаційні заходи, переміщуючи ПВК "Вагнера" та замінюючи її підрозділами повітряно-десантних військ і мотострілецькими підрозділами.

"Це відведення пригнічує на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі теж вже багато брали участь у боях. Це другий-третій склад цих бригад, які заходять", — підкреслив Череватий.

За добу ЗСУ на цьому напрямі ліквідували 80 окупантів і ще 119 поранили.

Нагадаємо, 29 травня військові й аналітики розповіли, що відбувається в Бахмуті зараз. Вони зазначають, що хоча Бахмут і був спустошений важкими боями, але поки жодна зі сторін конфлікту не отримала від битви за місто вигоди. У Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (США) зазначають, що РФ незабаром може втратити контроль над містом.

Крім того, цього ж дня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про те, що в районі Бахмута противник намагається посилитися, а просування на флангах призупинилося. Крім того, знизилася інтенсивність ворожих наступів через заміну "вагнерівців" регулярною армією РФ, водночас інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилася.